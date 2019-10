A kormányközeli közvéleménykutatónál jócskán megugrott Karácsony népszerűsége, és ez még nem minden

Több portál is beszámolt róla, hogy a Nézőpont Intézethez tartozó Közvéleménykutatók.hu szervezésében mutatták be utolsó kutatásaikat a közvélemény-kutató intézetek. Itt mutatta be maga a Nézőpont Intézet is saját utolsó kutatását.

Eszerint a kutatás szerint 6 pont a különbség Karácsony és Tarlós között. Ez már csak azért is érdekes, mert a Nézőpont korábbi hétfőn megjelent kutatása szerint még 13 pont volt a különbség. De ennél is sokkal érdekesebb az adatfelvétel ideje. Ugyanis az október 4 és 9 között felvett felmérés mutat 6 százalékpontos különbséget, míg a 13 pontos különbséget mutató felmérés adatait október 3. és 6. között vették fel. Tehát a két kutatásban volt 3 nap átfedés, mégis radikálisan más eredményt hoztak ki.

(mérce)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com