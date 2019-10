Tarlós szerint Karácsonyék nem tudnának együttműködni a kormánnyal

A vasárnapi főpolgármester-választás tétje, hogy a főváros határozott kezekben marad-e, vagy eluralkodik benne a tétova káosz – jelentette ki Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester, a Fidesz-KDNP jelöltje szombaton kampányzáró sajtótájékoztatóján Budapesten.

Tarlós István újbóli megválasztása esetén Budapestnek "békét, nyugalmat" ígér, és – mint mondta – nem háborúskodást, mint Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt, aki teljesíthetetlen ígéreteket tett a kampányban.

"Én nyugalmat és eredményeket szeretnék biztosítani a városnak"

- fogalmazott rámutatva arra, ehhez úgy kell küzdeni, hogy nem szabad eleve kizárni a konszenzus esélyét a kormánnyal.

Tarlós István kiemelte: a kormánnyal szemben nem csak lehet, hanem kell is állást foglalni, amit számos alkalommal meg is tett, amikor szükséges volt, de az együttműködés reális esélyét is meg kell őrizni, mert "a világon nincs olyan kormány, amelyik hiába nyitott rá, együtt tudna működni egy zsigerből ellenséges, örökösen fenyegetőző, gyűlölködő városvezetéssel".

(MTI)

(Fotó: MTI/Soós Lajos)