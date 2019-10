Botka számára ez egy különleges szavazás

Családjával érkezett szavazni Botka László, Szeged ellenzéki polgármestere. Azt mondta, ez a családnak is egy különleges alkalom, mert most először szavaz velük Zsófia nevű lányuk is.

A voksolás után arról beszélt, nagyon reméli, hogy magas lesz a részvétel. Az elmúlt hetekben több ezer szegedivel találkozott, azt tapasztalta, hogy a szegediek büszkék városukra, és azt szeretnék, hogy folytatódjon az a békés építőmunka, ami az elmúlt éveket jellemezte. Kiemelte, hogy hét választást nyert eddig Szegeden, négyszer választották meg polgármesternek, háromszor országgyűlési képviselőnek, úgy fogalmazott, „érzem, hogy a szegediek hogyan gondolkodnak, optimistán várom a választások végeredményét”.

A mostani választás tétje szerinte az, hogy sikerül-e megvédeni Szegedet, és folytatni a fejlesztéseket.

A hvg.hu kérdésére, hogy Nemesi Pálhoz hasonlóan ő is szoros versenyre számít-e Szegeden, úgy válaszolt, hogy sok biztatást kapott a szegediektől, úgyhogy nagyon optimistán áll az eredményekhez.

Szóba került az is, hogy Szegeden 4 jelölt indult a polgármesteri posztért, Botka László erre röviden csak úgy reagált, hogy nem szokott az ellenfelekkel foglalkozni a kampányban.

Botka László az Összefogás Szegedért Egyesület (MSZP-Momentum-DK-LMP-Jobbik) polgármesterjelölte, nagy kihívója a "független", de a Fidesz támogatásával indult Nemesi Pál. Rajtuk kívül még két független jelölt van: Szabó Bálint és Lauer István.

(Fotó: MTI)

