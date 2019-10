Megszólalt Balog Zoltán a Borkai-botrányról – videó

Balog Zoltán közölte: Orbán Viktor egyértelmű döntést hozott Borkairól.

Nem nézte meg a Borkai-videót, de olvasott róla, és „mint minden normális ember”, felháborodott

- erről Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában péntek este.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mivel se kampányszakember nem vagyok, se ott nem vagyok a politika első vonalában, nem kellett döntéseket hoznom

- mondta a Borkai-ügy kezelésére vonatkozó kérdésre a volt miniszter, hozzátéve:

egy közösség nem fogadhat el egy ilyen magatartást.

Balog Zoltán szerint

a Fidesz vezetése, Orbán Viktor egyértelmű döntést hozott, felszólította Borkai Zsoltot arra, hogy távozzon a Fideszből.

A volt miniszter szerint a döntő dolog, hogy közpénzből történt-e, ami történt. Ez dönti el Balog Zoltán szerint azt, hogy erkölcsi vagy büntetőjogi kategória-e, ami történt. Az ügyben ugyanakkor Balog Zoltán szerint szükséges erkölcsi ítéletet mondani, egyben szomorúnak nevezte, hogy mindenki, akiről botrányos felvételek kerültek ki ebben a kampányban, megnyerte a saját körzetét.

Balog Zoltán ehhez hozzátette: van bűn, van vezeklés, van bűnbocsánat. Egyben eufémizmusnak nevezte a „botlás” kifejezést a történtekre, amit

elfogadhatatlannak, erkölcstelennek, és bűnnek nevezett, amit csak elítélni tud.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Gulyás Gergely és Novák Katalin már a kampányban is kimondták, hogy hogy ez nem fér bele.

Balog Zoltán az ATV-ben arra a kérdésre, hogy minek tudja be az önkormányzati választás eredményét, Balog Zoltán azt válaszolta: az ellenzék jobb, mint korábban.

A volt miniszter ugyanakkor úgy látja: a nemzeti-polgári közösség szempontjából az isteni pedagógiának is van szerepe a történtekben. Szerinte a „mi úgy is csak nyerni tudunk” hamis biztonságérzetének vége van, és a hatalmi arroganciának is, amely azt gondolja, mindent megengedhet magának. Hozzátette: van egy abszolút erkölcsi mérce, amit nem szabad állítgatni.

A tízparancsolatot nem lehet újraírni hetente, csak azért, mert nem sikerült betartani

– mondta Balog Zoltán.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e belőle püspök, Balog Zoltán sajtótalálgatásnak nevezte az erről szóló híreket, hozzátéve:

az a református közösség, amelyhez tartozik, elég erős és autonóm ahhoz, hogy maga döntse el, ki vezesse.

Forrás: ATV, Index