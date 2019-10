Ledarált, zsákba pakolt iratokról tett közzé képet még pénteken a Facebookon Budai Lóránt, Jászberény vasárnap megválasztott új polgármestere.

A fotókat az Alfahír és az Index szúrta ki. A jászsági városban rendkívül szoros eredmény született, Budai 14 szavazattal kapott többet, mint a települést 2010 óta vezető Szabó Tamás. A fideszes politikus csütörtökön óvást nyújtott be az eredmény ellen. Az újraszámlálás elvégzésére a Helyi Választási Bizottságnak hat napja van.

Budai Lóránt pénteken közösségi oldalán azt írta:

Ezekben a percekben dől el a szavazatok újraszámlálásának sorsa a Szolnoki Megyeházán. Ezzel párhuzamosan elindult az iratok megsemmisítése a jászberényi Polgármesteri Hivatalban. Vajon mindez csak a véletlen műve?

Budai csütörtök délutáni videóüzenetében pedig "időhúzásnak" nevezte a jogorvoslati eljárásokat.

A ledarált iratokkal megtömött műanyag zsákokon a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (JVV) logója látható – teszi hozzá az Index.

A városban négyen is elindultak a polgármesterségért. Az ellenzéknek itt is sikerült együttműködnie, így a helyi Jobbik elnök, Budai Lóránt mögé sorakozott fel a DK, az MSZP és a Momentum is.

Budai Lóránt 3909 Szabó Tamás 3895 a független Magyar Levente 931 míg a mi hazánkos Dobrosi Péter 434 szavazatot kapott.

Frissítés:

Megismételhetik a polgármesterválasztást Jászberényben november 10-én, ha jogerőre emelkedik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási bizottság határozata – írja az Index és az Azonnali. A határozat igazat adott ugyanis a Fidesz-KDNP színeiben induló Szabó Tamásnak, aki azután fellebbezett, hogy mindössze 14 szavazattal győzte le őt múlt vasárnap a Közösen Jászberényért Egyesület polgármesterjelöltje, Budai Lóránt. A megismételt szavazást a területi választási iroda november 10-re tűzte ki, a pénteken kelt határozat ellen ugyanakkor még lehet bírósági felülvizsgálati kérelemmel élni a Szegedi Ítélőtáblán október 21-én délután négy óráig.

Az erről szóló határozatot a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Pócs János töltötte fel közösségi oldalára:

A területi választási bizottság határozatának indokolása homályosan fogalmaz, de annyi kiderül belőle, hogy szerintük a helyi Idősek Otthonában történhetett olyan, ami befolyásolta a választás eredményét – írja a 444.

Budai Lóránt a hírre szintén közösségi oldalán reagált. Azt írta:

Mint arról már bizonyára értesültetek, a Fidesz óvást nyújtott be, melyben választási csalással vádol bennünket és új választások kiírását kezdeményezi. Ebből is látszik, hogy a kormány nem tiszteli a nép akaratát, nekik csak a pénz és a hatalom számít.

Budai hozzátette:

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: minden törvényes eszközt megragadunk, hogy megtámadjuk ezt a nyilvánvalóan hazug határozatot. Amennyiben pedig valóban új választások lesznek, mindent megteszünk, hogy még nagyobb arányú győzelmet arassunk a kiskirályok felett, ahogyan azt 2014-ben, Ózdon tettük.

Az Alfahír telefonon elérte Budait, aki a következőt nyilatkozta a lapnak:

Olyan kifogás is szerepelt az eredményt megsemmisítő okok között, hogy a választás napján – jelöltként – jogosulatlanul tartózkodtak a szavazókörökben.

Budai Lóránt ezt azonban cáfolta az Alfahírnek: ahogy minden választásnál, valóban körbejárták a szavazóköröket, de nem léptek be oda, csak kihívták a szavazatszámláló delegáltjaikat megkérdezni, hogy minden rendben zajlik-e, van-e esetleg szükségük valamire (pl. élelmiszerre).

Budai Lóránt az Alfahírnek azt mondta:

fellebbeznek a döntés ellen, de ha nem sikerül jogi úton rendezniük az ügyet, akkor a lehető legnagyobb mozgósítást fogják végrehajtani november 10-én.

Közben a Facebookon, videón megszólalt Dr. Szabó Tamás is, amelyet Pócs János töltött fel:

Szombat délután Szabó saját Facebook oldalán azt írta:

Az ellenzék felháborodása, kirohanása és fellebbezése a Területi Választási Bizottság döntése ellen is bizonyíték a csalásukra. Azt kellene mondaniuk nemes egyszerűséggel: Állunk az ismételt választás elébe.

Forrás: Alfahír, Index, Azonnali, 444

Címlapkép: Facebook/Budai Lóránt