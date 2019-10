Veszélyes lehet a horkolás?

A férjem, munka után sokszor ülve elalszik. Ilyenkor horkol és légzéskimaradást is észleltem nála. Rendszeresen jár kardiológiai ellenőrzésre, mert magas a vérnyomása. Veszélyes lehet a horkolása? – Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

A horkolás okának kiderítésére orvosi kivizsgálásra van szükség A legelső lépés, a horkolás okának kiderítése. Ehhez fül-orr-gégészeti, majd neurológiai vizsgálat, majd alváslaboratoriumi vizsgálat szükséges.

Nem minden horkolás oka komolyabb betegség. Gyakran egyszerűen életkori sajátság, a kötőszövetek lazulása, öregedése okozza, és nem veszélyes, csak kellemetlen. Ilyen esetekben lehet próbálkozni egyszerűbb módszerekkel, például a gyógyszertárakban kapható spray-kel. Ha azonban a férjénél légzéskimaradást is észlel, akkor mindenképpen menjenek el a kivizsgálásokra is!

A HORKOLÁS: KOMOLY BETEGSÉG TÜNETE IS LEHET

Legtöbbször a tartós horkolás az egyik jele az alvási apnoe-nak, amely során a beteg légzése többször is leáll alvás közben, és akár százszor is felébredhet emiatt egy éjszaka alatt, anélkül, hogy emlékezne rá. Többek között ezért is van, hogy a sokat horkolók reggel kialvatlannak érzik magukat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendszeresen horkolónak alvási apnoéja van, ez a betegség a horkolók körülbelül 50-60 százalékánál fordul elő. A horkoló hang akkor jelentkezik, amikor a levegő a szájból vagy az orrból a tüdő felé áramolva a járatok valamiféle dugulása vagy elkeskenyedése miatt vibrál. Minél inkább blokkolt a levegő útja, annál jobban kell a testnek dolgoznia, mely megterhelheti a szívet. Ezért is van, hogy idővel a horkolás magas vérnyomáshoz vezethet. A hangosan horkolóknak 40 százalékkal nagyobb az esélyük a magas vérnyomás kialakulására, mint azoknak, akik nem horkolnak. 34 százalékkal nagyobb a valószínűsége, hogy szívinfarktust kapnak, és 67 százalékkal nagyobb az esélyük a stroke-ra.