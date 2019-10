Erősödhet a verseny a kezdeményező szerepért az ellenzéki pártok között – mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Farkas Örs szerint az önkormányzati választás sikereit az eddigi politizálás igazolásának tekintheti az ellenzék, ezért minden lehetőséget megragadhat a feszültség fenntartására.

Az Országgyűlésen kívüli akciókat erősítheti, hogy a Momentumnak nincs is parlamenti képviselete, és a DK-nak is csekélyebb a jelenlegi támogatottságánál – tette hozzá. A ellenzéki pártok hátországát ugyanakkor – mint mondta – nemzedéki ellentétek állíthatják szembe, és úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely az új generáció helyett inkább a 2010 előtti politikusokat emeli be főváros vezetésébe.

A politikai elemző példaként Lamperth Mónikát, Demszky Gábort vagy Gál J. Zoltánt említette, aki – tette hozzá – Gyurcsány Ferencnek volt az államtitkára, illetve magát Gyurcsány Ferencet is. Farkas Örs szerint a pozíciókat az a politikai elit szeretné magának megszerezni, amely 2010 előtt határozta meg az országot. Ezzel szemben vannak feltörekvő politikusok is, például Fekete-Győr András, akik ettől megpróbálnak eltávolodni – tette hozzá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

