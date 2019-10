LMP: legalább a minimálbért kapják meg az otthonápolók

Az LMP országgyűlési képviselője azt kezdeményezi, hogy kapják meg a minimálbért mindazok, akik hozzátartozójuk otthoni ápolását végzik.

Ungár Péter hétfői sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a Fidesz még 2004-ben nyújtott be határozati javaslatot ugyanezen tartalommal, ám "az elmúlt kilenc év kormányzati ideje nem volt elegendő arra, hogy saját javaslataikat végrehajtsák" – fogalmazott.

Hozzátette: most ezt a javaslatot nyújtotta be maga is, így szerinte nyilvánvalóvá válhat, hogy a Fidesz 2004-ben csak kampányolt azzal, vagy komolyan is gondolta. A gondoskodó munkát igenis meg kell fizetni – hangoztatta.

Kifogásolta, hogy máig nem tudható, hányan estek el a gyermekek otthonápolási díjától, amellyel kapcsolatban július óta folyik a jogosultság felülvizsgálata. Szerinte a kormányzat azért nem ad tájékoztatást, mert nem is zajlik felülvizsgálat, vagy ha mégis, akkor rosszul.

(Kép:

Forrás: MTI