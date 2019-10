Három helyettest biztosan akar Karácsony

A tervek szerint Karácsony a héten mutatja be a teljes csapatát.

Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata, valamint Kerpel-Fronius Gábor lesz várhatóan Karácsony Gergely helyettese, és még tovább bővülhet a stáb.

Gy. Németh DK-s fővárosi politikus, elnökségi tag. AXVII. kerületben indult polgármester-jelöltként, de nem nyert, kompenzációs listáról került be. Ahogy Tüttő Kata is (MSZP), ő az V: kerületben indult polgármesternek, ő sem nyert.

Kerpel-Fronius (Momentum) az előválasztáson indult, majd a XIII. kerületben lett képviselő. Ha elfogadja a főpolgármester-helyettesi pozíciót, a körzetben időközi választást kell kiírni.

A Népszava azt írja, a tervek szerint Karácsony a héten mutatja be a teljes csapatát. Regnáló polgármestert nem választhat helyettesnek, a közgyűlésben pedig Tüttőn és Gy. Némethen kívül csak a momentumos Havasi Gábor került be az ellenzéki kompenzációs listáról. Kerpel-Fronius „külsős” helyettes lehet. Ahogy a negyedik és esetleg ötödik helyettes is.

Cikk- és címlapkép: MTI/Kovács Tamás

(nepszava.hu)