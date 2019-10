Kövér Hadházyról: "egy szerencsétlen, beteg ember, félnótás, kár érte"

Arról is beszélt, hogy tele van a világ "felnőni nem tudó emberekkel", hogy "nem szereti a liberális felnőtteket" és hogy az okostelefon egy "tömegpusztító fegyver”.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz egyik alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen volt vendég, ahol az előadás fő témája a Fidesz megalakulása volt, de sok szó esett a választásról, az ellenzékről, és a jogállamról is. Az előadás és a kérdésekre adott válaszok közel három órán át tartottak – írja az Index.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz egyik alapítója beszél a Fidesz megalakulásáról és annak körülményeiről, mellette Arató György moderátor, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatója a Harminc éve szabadon című előadássorozat részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Oktatási Központjában megrendezett beszélgetésen 2019. október 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A demokrácia ilyen, néha veszítünk

- jelentette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában Kövér László, az országgyűlés fideszes elnöke az Index beszámolója szerint.

A budapestiek bizalmát úgy tudjuk visszaszerezni, hogy ha realisták vagyunk – amit nem kívánunk Budapestnek –, hogy ugyanúgy rohasszák le Budapestet, mint ahogy Demszky Gábor tette 20 éven keresztül

- mondta a házelnök a kérdésre, hogyan szerezhetné vissza a Fidesz a budapestiek bizalmát. Majd azt fejtegette, hogy

akkor kutyaszaros, omló vakolatú, szemetes volt Budapest, ami húsz éven át megfelelt a budapestieknek, majd Tarlós csodát tett a főváros élén.

Szerinte

most majd a fővárosiak észre fogják venni a különbséget.

A választások kapcsán elmondta, hogy szerinte Budapesten sok hibát követtek el, de leginkább az volt a baj, hogy nem minden jelöltjük érezte vagy hitte el, hogy veszíthet. Később pedig azt is hozzátette, hogy a választási rendszer eddig előnyükre volt, de így, hogy az ellenzék összeállt, a hátrányukra lett.

Október 13-ról még azt is mondta:

nem voltak tiszta választások.

Kiderült, hogy a Facebookra gondolt.

Kövér szerint ugyanis

azért nem volt tiszta, mert a kormánypárti hirdetéseket nem engedte ki a Facebook.

"Miközben az ellenzéki képviselőjelöltek arca, feje félóránként villant föl mindenki előtt, aki a mobiltelefonját vagy számítógépét használta", aközben Kövér szerint "őket kiirtották onnan".

Az önkormányzati választásokat még a Liverpool–Barcelona BL-meccshez is hasonlította, ahol a Barca először saját pályán 3-0-ra nyert, majd az angliai visszavágón 4-0 lett a Poolnak. “A demokrácia ilyen, néha veszítünk.” Hozzátette:

azért veszítettek, mert az ellenzék összeállt.

Később előkerült a jogállamiság és demokrácia kérdése. "Nekünk azokkal kellett demokráciát építenünk, akik előtte elítélték azokat, akik ezt a szót egyáltalán a szájukra vették" – mondta Kövér, aki szerint ezért nincs teljesen rendben, amikor például a németek oktatnak minket jogállamiságból, vagy éppen Finnország, akiket nem dobtak oda a kommunistáknak koncnak.

Majd Finnországgal kapcsolatban még elmondta: ne oktassanak jogállamról, ott nincs alkotmánybíróság.

Hozzátette:

Több országban nincs alkotmánybíróság, mondhatnánk, hogy a régi demokráciákban nincs alkotmánybíróság. Ez egy második világháború utáni találmány, a Weimari Németország bukásának tanúságának levonása bizonyos szempontból: magyarán szólva, a népben nem szabad megbízni. Az elitnek az a bizalmatlansága tükröződik benne, hogy ha véletlenül a böszme nép szobafestőket, meg mindenféle gyöttmentet választ meg többségbe, akkor legyen már valaki, aki azt mondja, nono. Erre épül az alkotmánybíróság meg a jogállamiság logikája.

Kövér a fékek és egyensúlyok rendszeréről is beszélt:

A fékek és egyensúlyok rendszere, én nem tudom, önök mit tanulnak, de az egy hülyeség, azt felejtsék el, annak semmi köze se jogállamhoz, se demokráciához (...) az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratkinyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt. És úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedugják a botot.

Kövértől megkérdezték, hogy miért nem jelenik meg jobban a szabadelvűség és a fiatalosság a kommunikációjukban, amire azt mondta, például azért nem, mert már nem fiatalok.

Tele van a világ felnőni nem tudó emberekkel. A világ infantilizálódik. És nem véletlenül: szándékosan a tömegkommunikáció infantilizálja az embereket. Nézzék meg a reklámokat! Hülyéknek készülnek. Beszélő kutyák, bélflórabaktériumok bekopognak, hogy én vagyok a te bélflórabaktériumod. Én meg Napóleon, mondhatná a tévénéző. A világot hülyítik, legyenek gyanakvóak. Negyven év fölött a paranoia az életösztönnel egyenértékű

- figyelmeztetett a fideszes politikus, és hozzátette, hogy

ő nem szereti a liberális felnőtteket, főleg azokat, akik úgy értelmezik a liberalizmust, ahogy a világban most értelmezik, és nem úgy, ahogy Tisza István idejében.

Kövér László kapott kérdést arról is, hogy Hadházy Ákos hétfőn táblát tartott Orbán beszéde alatt a miniszterelnök pulpitusa alá. Kövér szerint Hadházy egy szerencsétlen, beteg ember.

Kár érte [...] félnótás, aki mindenféle obszcén dolgokat ír fel egy papírra, mint egy retardált kisgyerek. Nem az a baj, hogy egy idióta, balesetek történnek

- mondta.

Kövér szerint amit most Hadházy csinált, olyat nem csinált 30 éve senki, de most már itt van a mérce. A médiában, a filmekben és a politikában is az van, hogy minél erősebb képeket, impulzusokat kell küldeni, mert akkora a zubogása az információknak, hogy ami tegnap már megtörtént, arra ma már nem kapjuk fel a fejünket, mondta.

Majd Kövér az okostelefonokról beszélt.

A gyerekeink kezébe adott mobiltelefon, ami egyúttal számítógép is, az a kis kütyü, az egy tömegpusztító fegyver. Fölmérhetetlen, milyen károkat okoz a kultúránkban. A föltörekvő generációk mentalitásában. (...) Nem tartják értéknek a közösségeket. A közösségi média kifejezés egy ócska, mocskos hazugság

- mondta Kövér, aki szerint

ha nem csinálunk valamit, ez egy rettenetes világ lesz, amihez képest a kommunizmus, főleg a '60-as évek utáni rész, egy paradicsomi világ volt.

