Gyurcsány szerint aki nem ítéli el a kurd népirtást, az egyetért a magyar szabadság eltiprásával is

A "hazafias" és a "nemzeti" volt a kulcsszó Gyurcsány Ferenc beszédében, amit a Nagy Imre-szobornál tartott. Ezen csak a DK vezetősége és a sajtó volt jelen – számolt be az Index. A DK elnöke Nagy Imre örökösének tartja a pártot, hangsúlyozva, hogy a szabadságért küzdők széles tömege 1956-ban is sokszínű volt, olyan, amilyen a mai hazafias ellenzék is, tért rá az aktuálpolitikára. Szerinte az Orbán világát leváltani készülő hazafias ellenzéknek olyan Magyarországot kell teremtenie, amelynek jövője az európai népek táborában van. A volt kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte az, aki nem ítéli el a kurd népirtást, az támogatja a magyar forradalom eltiprását is.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke sajtónyilatkozatot tesz a párt október 23-i, az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján rendezett megemlékezésén a főváros V. kerületében, Nagy Imre szobránál 2019. október 23-án. Balról jobbra: Gréczy Zsolt, a DK parlamenti képviselő, a párt szóvivője, Niedermüller Péter és Varju László, a DK országgyűlési képviselői, a párt alelnökei, valamint László Imre, a DK parlamenti képviselője. MTI/Kovács Tamás

Hazafias ellenzék létrehozására szólította fel az Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben álló politikai erőket és civileket a Demokratikus Koalíció elnöke szerdán, pártja fővárosi ünnepi megemlékezésén.

Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy

ez a hazafias ellenzék természeténél fogva éppen olyan színes lesz, mint 1956.

Lesznek benne baloldaliak, centristák, liberálisok, zöldek és jobboldaliak is – közölte a Nagy Imre néhai miniszterelnök szobránál tartott rendezvényen.

A hazafias ellenzéket négy dolog fogja össze, ezek közül az első, hogy Magyarország jövője az európai népek táborában van – jelentette ki. Hozzátette: azokkal lehet és kell együttműködni, akik erősebb Európát akarnak, akik úgy gondolják, hogy Európa jövőjét az egyesült nemzetek európai szövetsége jelenti.

Második pontként hangsúlyozta: azt kívánják, hogy Magyarország újra jogállam legyen, ahol nem az állam ellenőrzi a népet, hanem a nép az államot. Úgy fogalmazott:

ehhez a jelenlegi kormányt "a politika poklára kell küldeni".

Aki lop, aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző, ma a kormányon bűnözők vannak – jelentette ki Gyurcsány Ferenc.

Azokkal kell együttműködni, akik úgy gondolják, hogy az országnak tisztességes, a választókat szolgáló politikusokra van szüksége – tette hozzá.

A hazafias ellenzéknek olyan országot kell építenie, ahol tiszteletben tartják mások önállóságát és szabadságát, hogy ennek a szabadságnak a bázisán teremtsenek közös, erős nemzetet – mondta negyedik pontként a DK elnöke.

Beszédében úgy fogalmazott: helye van a pátosznak, a szónak és cselekvésnek, de a pátosz ezekben a napokban hazug lenne, a szó kevés, a cselekvés meg kötelező.

Meg kell próbálni közösen elfogadni 1956 különböző hagyományait – mondta Gyurcsány Ferenc.

Október 23-nak sok arca van, 1956-ban egyaránt ott van Nagy Imre és társai reformkommunista küzdelme, Pongrátz Gergely, a Corvin köz és a pesti srácok harca, ahogy a munkástanácsok mozgalma is. Ezek együtt jellemzik 1956-ot, és a DK azon dolgozik, hogy ezek a különböző irányzatok ne megosszák, hanem egyesítsék a nemzetet – jelentette ki.

A kormány külpolitikáját bírálva arról beszélt, hogy aki egyetért Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és a kurd népirtással, valójában egyetért az orosz megszállással és a magyar szabadság eltiprásával.

Aki ezzel egyetért, ne ünnepelje október 23-át – közölte a pártelnök.

Aki ilyen, az inkább húzódjon vissza a bunkereibe, mert "Lucifert és a teremtő Istent nem lehet egyszerre szolgálni

- fejezte be beszédét a DK elnöke.

Forrás: Index, MTI