A 24.hu vette észre, hogy friss interjút készített a BBC Kovács Zoltánnal.

A riporter, az orosz tanulmányok szakon diplomát szerző Steve Rosenberg úgy fogalmazott, "érdekes tapasztalat" volt a Kovács Zoltánnal tartott találkozó.

A brit újságíró utalt arra, hogy többek között "nevetségesnek, bolondnak és ostobának" nevezték őt.

A megosztott, rövid interjúrészletben Kovács arról beszél, hogy

Kovács ezután úgy magyarázta, hogy mégis miért nem támogatta Magyarország az oroszok elleni gazdasági szankciókat, mert szerinte azok nem működnek, és inkább Kelet-Európa országai járnak vele rosszul, miközben a franciák és a németek vígan üzletelnek az oroszokkal tovább. Ezért szerinte valami „más van a háttérben” a szankcióknál.

Here I'm accused of being “ridiculous”, “silly”, “misleading” & of “stupidity.” Meeting Viktor Orban's spokesman was an interesting experience. Topics: Hungary/Russia, democracy & Hungary's new wall 30 yrs after the Iron Curtain lifted. Camera @mattgodtv Producer @BBCWillVernon pic.twitter.com/KPQ8l2YdzY