Az amerikai magyar orvosok figyelik és segítik a magyar egészségügyet – jelentette ki az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) szokásos évi floridai tanácskozásán részt vevő Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-nek telefonon adott nyilatkozatában.

Az Amerikai Magyar Orvosszövetséget több mint ötven évvel ezelőtt hívták életre az ohiói Cleveland városában. A szövetség 1968-ban néhány orvos kötetlen beszélgetésből született, ám a baráti társaságból mára tekintélyes, befolyásos szakmai szervezet formálódott, amelynek tevékenysége csereprogramokat, tanulmányutakat, ösztöndíjakat, gyümölcsöző kapcsolatokat eredményezett az óhazával. A HMAA évek óta rendszeresen konferenciákat, tanácskozásokat, szakmai eszmecseréket rendez, s az Egyesült Államokban élő és a Magyarországról érkező orvosok minden év kora őszén a floridai Sarasotában gyűlnek össze tanácskozásra. Horváth Ildikó – aki maga is orvos – az MTI-nek úgy fogalmazott: őt is nyitott szívvel, bizalommal, segítő szándékkal fogadták kollégái.

Komoly érdeklődést tapasztaltam a magyarországi egészségügy iránt, és sok amerikai magyar kollégával érdemleges szakmai eszmecserét is folytattunk

- hangsúlyozta.

Az államtitkár Három nemzedékkel az egészségért címmel tartott a konferencián előadást, amelyben beszámolt a magyar egészségügyi kormányzat betegségmegelőzési programjáról.

"A három nemzedék a szülők, nagyszülők és unokák nemzedékére utal, s arra, hogy átfogó programunkban a három nemzedék különböző szükségleteire egyaránt kínálunk prevenciós programot" – mondta. Kifejtette, hogy a program a gyakorlatban az egészségügyi alapellátásban lévő "csomag" szélesítését jelenti: a kiskorúak számára az oltások fontosságát népszerűsíti, a felnőtteknek a helyes táplálkozással és mozgással járó életmódbeli változásokat szorgalmazza, az idősebb korosztálynál pedig a különböző szűrésekre való hajlandóságot igyekszik serkenteni.

Beszédében Horváth Ildikó bemutatta a magyarországi védőoltásrendszert, utalva arra is, hogy Magyarországon a gyermekek 99 százaléka megkapja a szükséges 12 védőoltást, így az úgynevezett átoltottság világviszonylatban is kiváló. Szólt arról is, hogy sikeresnek ígérkezik a tavaly elindított bélrákszűrési program, hiszen egy év alatt több mint 400 ezren kaptak értesítést és 120 ezren jelentkeztek is a szűrésre; az egészségügyi kormányzat jelenleg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak kiszűrését célzó programon dolgozik.

Az államtitkár az MTI-nek adott nyilatkozatában kitért arra is: az amerikai magyar orvosokkal kifejezetten segítő ötletekről is eszmét cserélt. Így például Garami Zsolt, egy houstoni kórház vezető orvosa a minőségi ellátás amerikai kritériumairól, az egészségügyi ellátórendszer szakmai minőségi felügyeletéről osztotta meg tapasztalatait, Khoor András, a tekintélyes Mayo Klinika doktora pedig oktatási-képzési programok folytatását vázolta fel.

"Az amerikai és a magyar rendszer eltér egymástól, mégis, vannak amerikai tapasztalatok, amelyeket mi is hasznosíthatunk" – szögezte le Horváth Ildikó.

