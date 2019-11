Facebook-oldalán közölte Pikó András, a VIII. kerület új ellenzéki polgármestere, hogy szakít a hagyománnyal.

Mint Józsefváros új vezetője fogalmaz, először leesett a székről, amikor megkérdezték tőle:

kapnak-e idén mikuláscsomagot a képviselők? Pikó első reakciója az volt: miért, eddig kaptak?

Mint kiderült, a kérdező az óvodákban, képviselők által osztogatott csomagokra gondolt. Korábban volt olyan politikus is, aki maga öltözött be Mikulásnak, közéjük tartozott Sára Botond, a kerület előző, fideszes polgármestere is (lásd a fenti videóban).

Idén nem a képviselők osztogatnak csomagot, hanem rendes, nem-politikus Mikulások

- szögezte le Pikó András.