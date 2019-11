Szeptember elején már ugyan egyéves működés után visszavonták a Magyar Nemzeti Bank doktori iskolájának használatbavételi engedélyét, de nem költöztek ki onnan, továbbra is használják azt. Eddig úgy tűnt, zavartalanul, azonban október 13-án ellenzéki polgármestere lett az I. kerületnek. Az új polgármester szerint használatbavételi engedély nélkül működik a jegybank doktori iskolája. A szomszédos ház a zajszigetelés hiánya miatt már a tavaly szeptemberben megtámadta az első fokon kiadott használatbavételi engedélyt, ezért azzal már a nyitásakor probléma volt. De akkor végül sem az I. kerületi önkormányzat, sem az illetékes kormányhivatal nem akart keresztbe feküdni a beruházásnak.

A Matolcsy György vezette jegybank egyik alapítványa, a PADA (Pallas Athéné Domus Animae) négymilliárd forintot költött a Mátyás-templommal szemben álló régi budai városháza átalakítására. Az épületet eredetileg egy új doktori iskolaként harangozták be, de kiderült, hogy vendéglátó egységek is működnek majd benne – írta meg korábban a 24.hu. A problémát az okozza, hogy az épület átépítésekor nem szigetelték le a szomszédos lakóház tűzfalát, sőt a belsőudvar egyik látványelemeként csupaszon meghagyták a falfelületet, így a lakók csillapítás nélkül szenvedik el a PADA-épület felső szintjére telepített szellőztető rendszer zaját és rezgéseit.

Az Index most az üggyel kapcsolatban azt írja:

az ellenzéki Párbeszéd adta az új polgármestert az I. kerületben, emiatt lezárulhat a jegybank doktori iskolájának hosszú ideje húzódó ügye.

Az RTL Híradójának V. Naszályi elmondta, a jegybank valóban engedély nélkül használja az értékes épületet, de ha meglesz az új jegyzője a kerületnek, megszüntetik a jelenlegi törvénytelen helyzetet.

A műemlék-épületet használó Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolódó Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány doktori iskolája jogi vitába keveredett a környéken lakókkal. Utóbbiaknak az a kifogásuk, hogy a felújítást az MNB/PADA oktatási célúnak titulálja, de a beruházás alapján a belső udvarra kitelepülő vendéglátóipari és a rendezvényközpont-funkció is komoly szerepet kapott. Kétszer kihívták a rendőröket is a doktori iskolában zajló bulik miatt is.

A nyáron lezajlott szakértői mérések során

nappal és éjszaka is 50-60 decibeles alapzajt mértek a lakószobákban.

Az ügy vége az lett, hogy az alapítványtól elvették az épület használati engedélyét.

A jegybank már nyílt levelet is írt V. Naszályi Mártának, amiben azt kérik, hadd maradjon a doktori programjuk a Várban.

Forrás: Index, RTL, 24.hu