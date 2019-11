Itt a pattanás elleni védőoltás

Van, akinekmég a felnőttkorát is megkeserítik a makacs piros pöttyök. Úgy tűnik, hogy végre megérkezett a megoldás: itt a védőoltás!

Fotó: Pixabay

Viszlát problémás bőr

Rengeteg szuper krém, ecsetelő, tonik és pakolás létezik már a problémás bőr kezelésére, van olyan is, ami viszonylag hosszú ideig meg tudja nyugtatni a bőrünket és a módszer hatásosnak is bizonyul, ám elsősorban belülről kell rendbe tennünk magunkat ahhoz, hogy a bőrünk is szép legyen. Nem véletlen a mondás, hogy a szépség belülről fakad. Jelenleg nincs olyan kozmetikum, amiről egyöntetűen elmondható, hogy mindenki számára hatásos. A Kaliforniai Egyetem professzorai most arra a következtetésre jutottak, hogy ha a P. acnes természetes, a szervezetben folyamatosan előforduló baktérium gyulladást okozó hatását meggátoljuk, akkor valószínűleg megakadályozhatjuk a fájdalmas aknék újbóli kialakulását.

Jön az oltás

A kutatók azt állítják, hogy találtak egy olyan antitestet, ami kiválasztja ezekből a gyulladást okozó baktériumokból a fehérjéket, amik valójában a pattanásoka okozzák. Eric C. Huang a projekt vezető tudósa azt mondja, hogy nagyon optimisták, hiszen ha minden a terv szerint halad, akkor hamarosan elkészülhet az első pattanások elleni vakcina, ami valószínűleg rengeteg ember mentsvára lesz tini-, illetve felnőttkorban is. Ezt a vakcinát embereken egyelőre még nem tesztelték, de az eddigi eredmények elég bíztatóak. A tesztet egereken és emberi szövetmintákon próbálták ki elsőként a dermatológusok.

Még várni kell

Azonban minden jóban van valami rossz. A pattanások elleni vakcina ugyanis még tesztelések alatt áll, ami azt jelenti, hogy minimum két éven keresztül fognak a gyógyszerrel kísérletezni, mire forgalomba hozzák. A következő lépés az "emberi kísérlet" lesz, ami után már pontos adatokkal tudnak szolgálni a kutatók. Bízunk benne, hogy megtalálják végre a fájdalmas aknék ellenszerét és örökre elbúcsúzhatunk a pattanásoktól, mitesszerektől és a hegektől egyaránt.

FemCafé