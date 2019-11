Ennél elszomorítóbban nem kezdődhet el egy hét: hidegfront, eső, szürkeség

Hétfőn hidegfront, újabb csapadékkal. A legtöbb eső északon lesz, a legkevesebb a Tiszántúlon, annak is a déli részén.

Kezdetben borult lesz az ég és többfelé, akár több alkalommal is várható eső, zápor, a déli megyékben zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon már késő délelőtt, a Dunától keletre pedig délután fokozatosan megszűnik a csapadék, ezzel együtt nyugat felől a felhőzet is csökken, de a keleti megyékben még este is lehetnek felhős területek. A déli órákig a déli, délnyugati szelet még több helyen kísérhetik erős széllökések, majd a légmozgás átmenetileg nyugatira, északnyugatira fordul, és ezzel együtt gyengül is a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 között valószínű, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)