Demeter Márta: nem hagyom megfélemlíteni magam

Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják a közérdekű adatigénylési perek, amelyeket indítottak.

Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő ellen. A vádirat szerint a politikus tavaly szeptemberben országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette azzal a megjegyzéssel, hogy a Magyar Honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította. A képviselő az ügyészség szerint törvényi kötelezettségét megszegve, nem nyilvános adatokat adott ki.

Demeter Márta a Klubrádiónak reagált a fejleményekre. Azt mondta –

"a Fidesz tegnap megválasztotta Polt Pétert, aki ma újra munkába állt".

Azt is elmondta, szerinte borzalmasan zavarja a kormányt, hogy ebben a konkrét ügyben is sorra nyeri a sajtóhelyreigazítási pereket, mint ahogy a közérdekű adatigénylési pereket is, amelyeket az elmúlt években nyújtottak be.

Úgy fogalmazott, rengeteg dolgot próbálnak eltitkolni. Példának a Paks II projekt hitelszerződésének az újbóli megállapodását hozta fel, amit ki kell adnia a kormánynak, de a Gruevszki-ügy is ilyen szerinte, amelyben számos pert folytatnak és nem egy esetben már nyertek is. Demeter elmondta, ki kell adnia a külügyminisztériumnak, milyen gyakran találkoznak a volt macedón miniszterelnökkel és miről van szó ezeken a tárgyalásokon. "Mennek tovább ezek a perek, nem tudnak megfélemlíteni" – tette hozzá.

(Kép: MTI/Kovács Attila)

Forrás: hvg.hu