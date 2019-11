Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként először vett részt kormányülésen szerda reggel, ahol Orbán Viktorral is beszélt. Korábban még Tarlós kötötte azt a megállapodást, ami a kormány és a budapesti vezetés intézményes együttműködését lehetővé tette, ez volt az alapja a mostani találkozónak is. Karácsony szerint a szerdai ülés fontos kezdete annak, hogy az ellenzéki vezetésű főváros konstruktív partnere lehessen a kormánynak. A tervezett atlétikai stadionnal és az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban Karácsony arról beszélt, hogy november végéig kért haladékot a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat tájékozódhasson az ügyben.

Karácsony ma busszal ment a Várba. A kormányülést követő sajtótájékoztatón a főpolgármester és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt foglalta össze, miről volt szó az ülésen.

Karácsony az első kormányülésén vett részt szerdán a Karmelita kolostorban Budapest főpolgármestereként, ami elmondása szerint fontos kezdete lehet annak, hogy az ellenzéki vezetésű főváros konstruktív partnere legyen a kormánynak, erről beszélt az Orbán Viktorral történt találkozóját követő sajtótájékoztatóján.

Mindannyiunk célja, hogy Budapest tovább fejlődjön a következő években. A mai megbeszélés elindította azt a munkafolyamatot, amelynek kiindulópontja a Tarlós Istvánnal kötött megállapodás. Beszéltünk a Budapesti Közfejlesztések Tanácsáról, amely november végén vagy december elején megtarthatja első ülését. A fővárosiak régi igénye az, hogy a kormány és a budapesti főváros ügyeit Budapest törvényben foglaljuk össze, de a kormánynak nincs erre vonatkozó terve, tudomásul vettem

– mondta.

Az atlétikai stadion építéséről szólva azt mondta, a fővárosi önkormányzat részletesebben tájékozódik majd az ügyről, és a novemberi végi közgyűlésen tárgyalnak róla, amelynek eredményéről ezt követően tájékoztatja a kormányt.

Ehhez kapcsolódva Gulyás Gergely kancelláriaminiszter úgy fogalmazott,

a kispesti drukkereknek jó hír, hogy a Bozsik Stadion építését befejezik, és a kézilabdacsarnok megépítését sem fenyegeti veszély.

A Liget-projekt ügyében elhangzott, hogy egyetértés alakult ki egy, a Városligetet elkerülő felüljáró építésének szükségességéről a Szegedi úton, ezáltal autómentessé válhat a terület.

Hozzátette:

Azért hoztam magammal a választási programomat, hogy világossá tegyem, hogy az elkövetkező évek politikájához egyszerű zsinórmértéket találni. A budapestiek egészségügye, a közlekedési ügye és a zöld ügyek a legfontosabb három pillér. Azt gondolom, hogy bár lesznek vitáink, látok reális lehetőséget arra, hogy a kormányt szövetségesként meg tudjuk nyerni és olyan együttműködést alakítsunk ki, ami túlmutat a belpolitikai különbségeken.

Karácsony ezenkívül a közösségi közlekedés finanszírozásáról is beszélt Orbánékkal. Azt mondta, ő azt a nemzetközi modellt szorgalmazta, hogy egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban finanszírozzák az utasok, a főváros és a kormány a budapesti tömegközlekedést. Ez a felvetése viszont „nem aratott átütő sikert”.

Gulyás Gergely szerint a kormány eddig is támogatta a fővárosi közösségi közlekedést, és a korábbi vállalásainak ezután is eleget fog tenni. Gulyás arról is beszélt, hogy a demokráciában a választók döntését tiszteletben kell tartani, ennek megfelelően a kormány elfogadja Karácsonyt főpolgármesteri pozíciójában. Gulyás elmondása szerint Orbán Viktor egyértelművé tette az ülésen azt is, hogy csak olyan fejlesztést akar Budapesten, ami élvezi az adott kerület polgármesterének vagy a főpolgármesternek a támogatását.

Nagyon sok munkánk van még, valószínűleg sok vitánk is lesz

– mondta még Karácsony, aki ennek ellenére azt szűrte le a mai beszélgetésből, hogy a szakmai kérdésekben könnyebb lesz kompromisszumot, akár közös nézőpontot találni, mint a nagypolitikai kérdésekben.

