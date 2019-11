Borkai korábbi kihívója szerint a győri polgármester még a lemondásában is tisztességtelenül járt el

Jó hírnek, de megkésettnek tartja Borkai Zsolt lemondását Győr polgármesteri posztjáról Glázer Tímea, a DK városi szervezetének elnöke, korábbi polgármesterjelölt.

Glázer Tímea, a DK városi szervezetének elnöke, korábbi polgármesterjelölt sajtótájékoztatót tart a győri városházánál 2019. november 6-án. Glázer Tímea jó hírnek, de megkésettnek tartja Borkai Zsolt lemondását Győr polgármesteri posztjáról. Jobbról Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke. MTI/Krizsán Csaba

- mondta szerdán a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón az ellenzéki összefogás képviseletében a politikus.

Glázer Tímea arra reagált, hogy Borkai Zsolt nyílt levélben jelentette be, lemond polgármesteri tisztségéről péntek 16 órai határidővel.

Álláspontja szerint amit Borkai Zsolt most csinál, az trükk: azért az alakuló közgyűlés után mond le, hogy a fideszes alpolgármestereket meg tudják választani.

Borkai ezzel megint bebizonyította, hogy nem a várost, hanem a Fideszt szolgálja. Kilépése a pártból is csak színjáték volt, mert most is a Fidesz érdekében cselekedett