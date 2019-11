Zugló a budapesti önkormányzatok közül elsőként akar csatlakozni az egységes fővárosi parkolási rendszerhez – jelentette ki Horváth Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) polgármester szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A jogszabályok nem egységesek, pedig fontos lenne egy ilyen rendszer – hangoztatta. Azt mondta, hogy eddig ahányféle kerület, annyiféle megoldás működött.

Horváth Csaba felidézte, hogy Zuglóban tavaly novemberben döntöttek közbeszerzés elindításáról új parkolási övezetekbe tervezett parkolóautomaták ügyében.

Idén márciusban a Közbeszerzési Hatóság megvizsgálta a meghívásos közbeszerzés ajánlattevőjét, és jóváhagyta az eljárást.

Áprilisban a képviselő-testület elnapolta a döntést. Júniusban a cég bejelentette, hogy december 31-éig tartja az árat. A képviselő-testület csütörtökön tűzi napirendre a döntést.

A polgármester közölte, hogy egy automata a korábbiakhoz hasonlóan mintegy 2 millió forintba kerülne, míg az üzemeltetés ára 69-ről 40 ezerre csökkenne.

Azt hangoztatta, hogy ezek a parkolóautomaták a legkorszerűbbek közé tartoznak. Hasonló minőségű készüléket Óbudán csaknem 4 millió forintért vásároltak, ebből is látszik, hogy a zuglói eszköz nem túlárazott – jelentette ki.

A XIV. kerületi parkolóautomaták egyedülállóak abban, hogy egyből jelzik a diszpécserközpontnak, ha pénzt dobnak be. Azt szeretnék, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is valós idejű információkat kapjon – mondta Horváth Csaba, megjegyezve: erről is határozatot akar hozatni csütörtökön.

Közölte: a cég, amely az ajánlatot adta, nem gyártó, hanem kizárólagos magyarországi forgalmazója egy francia multinacionális vállalatnak, Európa legnagyobb parkolóautomata-gyártójának.

Kiemelte ugyanakkor, hogy van egy dilemmájuk. Bár elkötelezettek az egységes, átlátható parkolási rendszer mellett, és a lehető legjobb ajánlatot kapták egy szabályszerűen lebonyolított közbeszerzési eljárás során, a magyar cég kisebbségi tulajdonosával szemben erkölcsi aggály merült fel.

Az önkormányzatnak azonban "kőkemény" gazdasági és ügyfélérdeke van – fogalmazott. Nekik azt kell figyelembe venniük, hogy a zuglói polgároknak az a jó, ha a lehető legolcsóbban a lehető legkiválóbbat kapják, és meg tudnak majd állni autóval a saját házuk előtt.

Ha új közbeszerzést írnának ki, amelynek végén már magasabb árat kellene fizetni minden egyes parkolóautomatáért, akkor ki viselné majd ennek a következményeit?

- tette fel a kérdést.

Újságírói felvetésre felelve a polgármester közölte, hogy

a főváros határozza meg, hány méterenként kell automatákat felállítani, ettől ők nem térhetnek el.

A zuglói parkolási rendszer valójában napi 1 millió forint nyereséget termel, nem 1 millió forint veszteséget – hangoztatta egy másik kérdésre válaszolva. Hozzátette: a fő szempont nem a nyereségképzés, hanem a forgalomszabályozás.

Az új automatáknál nem lehet majd bankkártyával fizetni

- közölte Horváth Csaba, amit több újságíró is kifogásolt, arra hivatkozva, hogy ez lenne a korszerű megoldás, és a most kitenni kívánt készülékek akár évtizedekig a helyükön maradhatnak.

A polgármester jelezte, hogy a jövőben minden testületi ülés előtt bejelentik az elképzeléseiket, hogy kialakuljon egy jó minőségű közös gondolkodás a sajtóval.

Kedden a 444.hu írt arról, hogy a frissen megválasztott polgármester, Horváth Csaba javaslatára Zugló nyélbe üthet egy újabb négy évre szóló parkolási üzletet Kupper András cégével. Azzal a Kupper Andrással, akit pont egy zuglói ügy kapcsán nyolcvanezer rendbeli csalás miatt korábban elítélt a bíróság. Kupperhez kötődik a Centrum parkolási birodalom, cégeinek vezetői, 23 személy, jelenleg is a vádlottak padján ül csalás vádjával.

A XIV. kerületi testület november 7-én szentesítheti az újabb parkolási bizniszt, ami 76 darab új parkolóóráról, azok telepítéséről és karbantartásáról szól – tette hozzá a lap.

A megrendelt parkolóautomaták nem fogadnak el bankkártyát, ami azért érdekes, mert a bankkártyás fizetéssel olcsón, átláthatóan lehetne vezetni a befizetéseket, és ez nagyban lecsökkenti a visszaélési lehetőségeket is – írja az Index.

Sajtóhírek szerint korábban Karácsony Gergely is nagyon problémásnak érezte ezt az üzletet. Mikor 2019 tavaszán először került a zuglói testület elé az új parkolóautomaták ügye le is állították le is állították a beszerzést, és az önkormányzati választások utánra tolták át a döntést. Elvileg 2019. december 31-ig lenne idő az üzlet átgondolásra, de Horváth Csaba már most csütörtökön lezárná a közbeszerzést – teszi hozzá a lap.

Forrás: MTI, 444.hu