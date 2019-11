Videón, ahogy Borkai mosolyogva távozik a városházáról: "Viszontlátásra, menjenek pihenni"

Ahogy azt korábban megírtuk, káoszban, de megalakult csütörtök délután a Győri Közgyűlés, az ülésen megválasztották a megyeszékhely két főállású alpolgármesterét, Fekete Dávidot (Fidesz-KDNP) és Radnóti Ákost (Fidesz-KDNP). A jachtos szexvideókba belebukó Borkai Zsolt utolsó napján még kiosztotta az ellenzéket, és megdicsérte saját magát is – írja az Index. Borkai a közgyűlésen elmondta, szerinte miben egyedülálló ő a magyarországi polgármesterek között, és hogy az ellenzék kuplerájt csinál a közgyűlésből. Borkai Zsolt korábban pénteki határidővel jelentette be lemondását. Ez azt jelenti, hogy mától Fekete Dávid ügyvezető alpolgármester vezetésével működik az önkormányzat az időközi polgármester-választásig. Az ülésterem ajtajánál tegnap biztonsági őrök állták el a tüntetők útját, ők országgyűlési képviselőket sem engedték a terembe, mondván, belülről van zárva az ajtó.

Tegnap a győri közgyűlés elvileg nyilvános alakuló ülésére többen is be akartak jutni, ám biztonsági emberek állták el az útjukat. A helyi jegyző arra hivatkozott, hogy csak a meghívóval rendelkezők mehetnek be az ülésterembe tűzvédelmi és biztonsági okokból, de az érdeklődők egy kivetítőn nézhetik az ülést a városháza előterében – írja a Magyar Nemzet.

A 444.hu azt írja: a tüntetők egyébként azt szerették volna elérni, hogy ne csak Borkai mondjon le, hanem oszlassák fel a győri közgyűlést is, és a képviselőket is válasszák újra. Az ellenzékiek szerint ugyanis Borkai csak azért vette át a mandátumát egy napra, hogy a testületet ne kelljen feloszlatni, így a Fidesz megtarthassa a többségét a testületben.

Borkai a városháza dísztermében tartott alakuló ülésen megdicsérte magát és arról is beszélt:

nem büszke arra, amit tett, de nem nagyon van olyan polgármester Magyarországon, aki ilyen morális körülmények között is működő várost tud átadni.

Hozzátette:

Olimpiai bajnokként azonban megtanulta, hogy a második helyezettnek gratulálnia kell, és kezet kell fognia a győztessel.

Ebből pedig van mit tanulnia az ellenzéki képviselőnek, hogy tükörbe tudjon később nézni – fűzte hozzá. Az ülést Borkai azzal zárta: „Köszönöm, Győr!”

A 24.hu azt írja:

Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem úgy segéljen

– tette le polgármesteri esküjét Borkai, aki korábban bejelentette, hogy pénteken már le is fog mondani hivataláról. „Rohadt kurvapecér”, „gyere ki”, kiabálták közben dühös tüntetők, akik országgyűlési képviselőkkel egyetemben próbáltak bejutni az alakuló közgyűlésre. Odabent Borkai elmondta, szerinte miben egyedülálló ő a magyarországi polgármesterek között, és hogy az ellenzék kuplerájt csinál a közgyűlésből. A 24.hu videóriportot is készített az eseményen, a felvételen hallatszik, hogy volt olyan fideszes képviselő, aki "boldog karácsonyt" kívánt a 24.hu munkatárásának. A videó végén Borkai mosolyogva azt mondja az őt váró újságíróknak:

Viszontlátásra, menjenek pihenni

A 24. hu videóját itt nézheti meg:

Alább pedig az Index összeállítása látható a tegnapi eseményről, ezen hallható, hogy sokan az "Add ide a didit" számmal várták Borkait a városházán (ugyanis ez a dal szólt Borkai szexvideója alatt is):

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 23 fős közgyűlésbe a Fidesz-KDNP-nek 15, az ellenzéki összefogásnak (DK-MSZP-Momentum-LMP-Jobbik) kettő, a Civilek Győrért szervezetnek kettő, az Összefogás Győrért Egyesületnek egy képviselője jutott be, további két független képviselő és a polgármester mellett.

A közgyűlés tagjaival együtt esküt tett Borkai Zsolt megválasztott, de a posztjáról péntek délutáni határidővel lemondó polgármester.

Az eskütétel után az önkormányzati képviselők egyenként vették át Borkai Zsolttól megbízólevelüket. Két képviselő, Glázer Tímea (DK) és Pollreisz Balázs (MSZP)

nem fogott kezet a polgármesterrel.

Pollreisz Balázs az ülés elején azt javasolta, hogy a közgyűlés oszlassa fel magát. Később azt is szorgalmazta, hogy az új önkormányzat bontsa fel a szerződését Rákosfalvy Zoltán ügyvédi irodájával, mentse fel aljegyzői pozíciójából Csörgits Lajost és Borkai Zsolt mondjon le polgármesteri javadalmazásáról.

Borkai Zsolt Pollreisz Balázs szavaira reagálva azt mondta, hogy amit az ellenzék tesz, azt nem a győriek nevében teszi, hanem azért, hogy őt megtörje.

"Kuplerájt csináltak" a városházából

- fogalmazott.

Hozzátette: a győriek számára is felháborító, hogy azt, ami történt, arra használják fel, hogy még nagyobb káosz legyen a városban.

Kitért arra is, hogy azért mond le, mert úgy véli, abban a morális helyzetben, amely a városban kialakult, ezt meg kellett tennie.

Glázer Tímea azt javasolta, válasszanak olyan alpolgármestert, aki független, köztiszteletben áll és az átmeneti időszakban irányítja a várost, emellett arra kérte Borkai Zsoltot, hogy több orvos jelenlétében adjon vizelet- és vérmintát. Ezzel arra utalt, hogy a polgármestert korábban drogfogyasztással is megvádolták.

Borkai Zsolt erre úgy válaszolt, hogy "menjünk el együtt, közösen, kézen fogva". Glázer Tímea nem tudja elfogadni, hogy október 13-án nem őt választották meg polgármesternek – fűzte hozzá.

Borsi Róbert, a Fidesz-KDNP-frakció vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az alpolgármester személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot, emellett azt is rögzíti, hogy külsős személy alpolgármesteri tisztséget nem tölthet be.

Borkai Zsolt az ülés végén annyit mondott, hogy "köszönöm, Győr!", amit a díszteremben lévők tapssal fogadtak.

Az alakuló ülést követően Glázer Tímea, Pollreisz Balázs, valamint Gréczy Zsolt (DK), Korózs Lajos (MSZP) és Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselők beszámoltak a városháza díszterme előtt összegyűlt ellenzéki szimpatizánsoknak az alakuló ülésen történtekről.

Varga-Damm Andrea jobbikos országgyűlési képviselő azt sérelmezte, hogy bár volt meghívója és névre szóló helye is az alakuló ülésen, késése miatt nem engedték be a díszterembe.

Az alakuló ülés előtt sajtótájékoztatón Glázer Tímea, a DK győri szervezetének elnöke megerősítette, hogy az időközi polgármester-választás előtt előválasztást szeretnének majd tartani az ellenzéki polgármesterjelölt személyéről. Pollreisz Balázs, az MSZP helyi szervezetének elnöke szintén az alakuló ülés előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy támogatja az előválasztást.

Mint ismert, Borkai Zsolt pénteki határidővel jelentette be lemondását. Ez azt jelenti, hogy mától Fekete Dávid ügyvezető alpolgármester vezetésével működik az önkormányzat az időközi polgármester-választásig – írja a Magyar Nemzet.

