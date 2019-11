Egy tévést jelölhet a Fidesz Győrben Borkai utódjának

Dézsi Csaba Andrást jelöli a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.

A szexvideós botrányba lebukott Borkai Zsoltot bár újra megválasztották Győr polgármesterének, szerdán bejelentette: a győri közgyűlés alakuló ülése után lemond a pozíciójáról.

Ezután megkezdődött a találgatás, hogy vajon ki is lehet majd Borkai utódja, itt felmerült többek között a jelenlegi alpolgármester, a 2007 óta Fidesz-tag Fekete Dávid, valamint Németh Zoltán neve is, aki momentán a megyei közgyűlés elnöke. De egy olimpikon, Pálinger Katalin is bekerült a kalapba.

Most a Magyar Hang azt írja, hogy a Fidesz azt a Dézsi Csaba Andrást küldheti csatába Győrben, aki az egyik helyi kórház osztályvezető főorvosa, és jelenleg is tagja a helyi képviselőtestületnek. Sőt, népszerűségét jól mutatja, hogy még saját tévéműsora is van Győrben.

Cikk- és címlapkép: MTI/Krizsán Csaba

