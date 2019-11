Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával kötnek szerződést a DK-s kerületek

Újbudán és Erzsébetvárosban is Czeglédy irodáját bízzák meg az önkormányzat jogi képviseletével.

A Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával szerződött az önkormányzat folyó szerződéseinek átvilágítására és sajtóperes ügyekre Erzsébetváros új vezetése, de Újbudán is előkészítés alatt áll a szombathelyi független önkormányzati képviselő irodájának megbízási szerződése – írja az Index.

A VII. kerület új DK-s polgármestere, Niedermüller Péter azt mondta, nem a teljes, céges átvilágítást bízták Czeglédyékre, hanem annak a munkának egy részét, míg a cégek átvilágítását egy másik iroda végzi. Az eddigi tucatnyi ügyvédi megbízást felmondta a kerület. Czeglédy szerződése és a megbízás értéke nem nyilvános, de Niedermüller szerint később az lesz. „A jogi képviselő egy bizalmi pozíció, éppen ezért én is azokkal szerződöm, akikben meg tudok bízni” – magyarázta a polgármester.

A másik DK-s polgármester, László Imre megerősítette, hogy Czeglédy Csaba lesz a XI. kerület ügyvédje is: a teljes átvilágítási folyamat mellett sajtóügyekben is képviselik Újbudát.

Czeglédy egyébként rendszeresen látja el Gyurcsány Ferenc DK-elnök, illetve a párt más politikusainak, így például Dobrev Klára jogi képviseletét is, de az összefogott ellenzéki pártok több peres ügyében, így például választási ügyekben is többször részt vállalt. Az Indexnek is azt mondta, hogy

soha nem merült fel ügyvédi tevékenységével kapcsolatban semmiféle kifogás, még akkor sem, ha a kormánysajtó ezt kívánja sugallni.

A legfőbb kritika ugyanis éppen az, hogy a Czeglédyt, pontosabban a Human Operator Zrt.-t érintő büntetőügy még mindig nem zárult le, az ügyvéd-politikus tárgyalásainak sorozatát felfüggesztették, miután a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájára felkerült, ezért az ő érintettségéről még nincs jogerős ítélet. Másokat viszont jogerősen elítéltek már a diákmunkásokat foglalkoztató, a vád szerint adóelkerülésből extra profitot szerző cég ellen folyó eljárásban.

