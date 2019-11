A legnagyobb gond az, ha nem jó szakemberekkel végeztetnek beavatkozásokat.

Egyre korábban csináltatnak plasztikai beavatkozásokat a fiatalok

– mondta Hegedűs Beáta esztétikai orvos szombaton az M1-en.

A beavatkozásokról sokan interneten, laikusok véleménye alapján tájékozódnak, fontos azonban, hogy az emberekhez valós információk jussanak el a beavatkozások menetéről és szövődményeiről

– emelte ki.

Hangsúlyozta azt is, hogy bár ma már kozmetikusok és sminktetoválók is végeznek beavatkozásokat, a legjobb orvossal elvégeztetni azokat, mert nekik anatómiai ismereteik vannak, és szövődmények esetén gyógyszert is felírhatnak.

