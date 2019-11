Kiderült, hogy Pokorni Zoltán nagyapja nyilas gyilkos volt, így a hegyvidéki polgármester az új kerületi képviselő-testület alakuló ülésén kezdeményezte, hogy vegyék le a saját nagyapja nevét a kerületi turul-szoborról – írta meg az önkormányzat honlapja nyomán az Index. Mivel feltehetően nem egyedi esetről van szó, most egy szakmai bizottság nézi át a turul-szobron szereplő neveket, és a vitatott emlékmű sorsára is javaslatot tesz majd. A Hegyvidéki Önkormányzat különben az alakuló ülésről szóló beszámolóban említi Pokorni kezdeményezését. A polgármester Rab Lászlónak egy a Mozgó Világban megjelent dolgozatára hivatkozik, és hozzátesz azt is: "soha nem kérte, hogy az emlékműre kerüljön a nagyapja neve".

Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester az új kerületi képviselő-testület alakuló ülésén kezdeményezte, hogy vegyék le a saját nagyapja nevét a kerületi Turul-szoborról. A korábban sok vitát kiváltó emlékművön a budai kerület II. világháborús áldozatainak névsora olvasható, az egyik név Pokorni nagyapjáé.

A közelmúltban azonban egyértelműen kiderült, hogy Pokorni József aktívan részt vett a nyilas tömeggyilkosságokban, és csak azért nem lett háborús bűnös, mert még az ostrom alatt gerinclövést kapott, és meghalt, így nem élte meg a számon kérést

Rab László tanulmánya, melyben megírja Pokorni nagyapjának múltját, október közepén, az önkormányzati választás után jelent meg a Mozgó Világban.

Pár héttel ezelőtt jelent meg a Mozgó Világban Rab László cikke, aminek summázata az, hogy Pokorni József – bár a háború alatt meghalt, így nem ítélhették el – a nyilas múltú háborús bűnösök közé sorolható, ezért nem méltó arra, hogy az emlékművön szerepeljen a neve. A polgármester, mint mondta, osztja ezt a véleményt. Hozzátette, soha nem kérte, hogy az emlékműre kerüljön a nagyapja neve

Rab László, a Népszabadság korábbi újságírójának tanulmánya részletesen foglalkozik Pokorni nagyapjának nyilas múltjának, de a neve korábban más szerzőknél, köztük Zoltán Gábornak a városmajori nyilas vérengzésről szóló regényében, az Orgiában is előkerül ebben a vonatkozásban.

A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni

Rab László tanulmánya szerint feltehetőleg nem egyedi esetről van szó. Emiatt Pokorni Zoltán felkérte Cseh Gergő Bendegúzt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatóját, Kovács Tamás történészt, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóját, valamint Ungváry Krisztián történészt, tekintsék át az emlékmű névsorát. A szakmai bizottság feladata lesz annak megállapítása, hogy a névsorban szereplő személyek közül kik azok, akik a második világháború alatt nagy valószínűséggel háborús bűntettet követtek el. Emellett javaslatot várnak a történészektől az emlékművel, annak szimbólumával kapcsolatos ellentmondások feloldására a méltó megemlékezés érdekében.

