Tarlós önkritikus: követtem el hibákat a kampányban

A távozó főpolgármester azt is elárulta: mit vitt haza a hivatalból szuvenírnek.

Az önkormányzati választáson vereséget szenvedő Tarlós István az Idexnek beszélt először a kampányról és távozásáról.

"Ez nagyon furcsa kampány volt. Egy főpolgármesteri kampánynak tulajdonképpen másról kellett volna szólnia. Ez a fővárosi kompetenciákon kívüli témákról szólt. Mint ahogy maga a szavazás is inkább egy protestszavazásként értelmezhető. Ennek a fő okozója nem Karácsony Gergely volt, és nem is én, hanem a politikai helyzet. És úgy látszik, Budapesten ez a kilenc év talán kegyelmi állapot volt. Nem véletlen, hogy 2010-ben 62 év után először lehetett konzervatív a főpolgármester. Hibákat persze a kampányban én is követtem el."