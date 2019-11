Nem bírta a vereséget Szekszárdon a Fidesz – alpári kirohanás a választók ellen

Szekszárdon óvott a Fidesz, a megismételt képviselői választást pedig elvesztette. Így, bár a polgármester kormánypárti, a városi közgyűlés többsége ellenzéki. Ezt nem bírták elviselni a kormánypártiak.

„A mai nap margójára: Aki a csorda után megy, mindig szaros füvet legel!” Szóltam, most szóltam!”

– írta ki a Facebookra a vasárnapi megismételt választásután Böröcz Máté, a szekszárdi fideszes polgármester kabinetvezetője. Az eredmény ismert: mindkét fideszes önkormányzati képviselőjelölt alulmaradt az ellenzéki pártok által támogatott Éljen Szekszárd (ÉSZ) nevű civil egyesület jelöltjeivel szemben, ráadásul sokkal nagyobb különbséggel veszítettek, mint október 13-án. Ezzel eldőlt, hogy a fideszes óvás ellenére ellenzéki többségű lesz Szekszárd közgyűlése.

Haág Éva eddigi fideszes alpolgármester 83 szavazattal kapott ki Csötönyi Lászlótól, az ÉSZ jelöltjétől (októberben csak 16 voks volt a különbség), Szegedi Attila (Fidesz) pedig 76–tal kapott kevesebb szavazatot az ellenzéki Faragó Zsoltnál, miközben egy hónappal ezelőtt még csak 14 voks döntött Faragó javára.

Ács Rezső fideszes polgármester hétfő reggel kilenc óráig egyáltalán nem reagált a vereségre, nem gratulált az ellenfelének, ahogy Haág Éva sem.

Helyettük ezt Böröcz Mátén kívül Kapitány Zsolt, a Tolna Megyei Közgyűlés fideszes képviselője tette meg, aki azt írta a kabinetvezető fent idézett, megegyezésre törekvő, a politikai ellenfelét és az ellenzékre szavazókat tiszteletben tartó posztjához:

„Ha a szart kocsival viszik, rögtön trágyának hívatja magát!!! Pedig csak szar marad.”

Szekszárdon nem egyszerű helyzet állt elő október 13-án: a polgármester a fideszes Ács Rezső maradt (alig 300 szavazattal nyert), a közgyűlésbe azonban kettővel több ellenzéki képviselő került be. A Fidesz így két körzetben – ahol ellenzékiek nyertek – megtámadta az eredményt, a bíróság pedig helyt is adott ennek. Az utóbbi napokban egyébként nagyon eldurvult a kampány Szekszárdon. Faragó Zsolt körzetében például olyan, a fideszes jelölt, Szegedi Attila nevével fémjelzett szórólapokat dobáltak be a postaládákba, amely szerint az ellenzéki jelölt kitiltaná a kutyákat a városból, a civilek öt (!) alpolgármestert választanának, és a háztartások folyó víz- valamint áramellátását is veszélybe sodornák az önkormányzati cégvezetők azonnali leváltásával.

(Kép: Wikipédia)

Forrás: Magyar Hang