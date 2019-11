Villámgyorsan összeszedett 5 millió forintot a Pesti Srácok, de még nem úszták meg a végrehajtást

Korábban arra hivatkoztak, hogy még nem jött össze annyi bevételük, hogy ki tudják fizetni a bírságot.



Fotó: Facebook/Juhász Péter

Mégis összekaparta a Juhász Péternek megígért 5 millió forintos sérelemdíjat a Pesti Srácok, amit a visszavonult politikus indított ellenük.

Juhász ennek ellenére még nem állt el a végrehajtás megindításától, mert mint írja,

a végrehajtástól még nem álltam el, ugyanis a bíróság arra is kötelezi a Pesti Srácokat, hogy tegyék ki a szennylapjuk főoldalára, és tartsák ott 12 napig az alábbi felsorolást, illetve illesszék be a mai napig elérhető hazug cikkeikhez is.

14-szer szerepelnek benne a "valótlanul híresztelte" és "valótlanul állította" kifejezések, tehát ennyiféle hazugságot terjesztettek rólam.

Ha nem kerül ki hamarosan a teljes felsorolás a főoldalra, és nem hagyják ott 12 napig, a pénztől függetlenül megindítom a végrehajtást.