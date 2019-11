150 embert hallgattak ki – választási csalás ügyében nyomoz a rendőrség

Az elmúlt héten legalább 150 embert hívtak be tanúkihallgatásra a vésztői és a szeghalmi rendőrkapitányságokra. A Narancs.hu kiderítette, az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomoz választási csalás ügyben.

A Narancs.hu több forrásból is arról értesült, hogy néhány észak-békési településről – Okányból, Zsadányból, Mezőgyánból és Sarkadkeresztúrról – több tucat embert hívtak be a vésztői a szeghalmi rendőr-kapitányságokra valamilyen vélelmezett korrupciós ügy miatt, feltételezhetően tanúkihallgatásra. A helyi informátorok ennél pontosabb információval nem szolgáltak. Pontosabban arról is keringtek különféle hírek, hogy összességében a 150-200 főt is elérheti végül a beidézettek száma.

A BRFK azt közölte a lappal, hogy a rendőrség „két magánszemély feljelentése alapján nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt”.

Ehhez hozzátették, nem cáfolva a gyakorlatilag tömegesnek nevezhető tanúkihallgatás tényét, hogy „a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatásra válaszadásunkig nem került sor és ebben az ügyben vált szükségessé a tanúk kihallgatása.” Végül jelezték, hogy a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatást nem adnak.

A Narancs.hu információi szerint valószínűleg a legutóbbi, a 2018-as országgyűlési választáshoz kapcsolódhat a csalásról, legalábbis ennek gyanújáról tett feljelentés, amely Békés megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületét érinti.

Hétfő este a tanúkihallgatásokon már résztvevőktől megtudtuk, a rendőrök ajánlógyűjtőíveket mutattak nekik, és arra voltak kiváncsiak: valóban az ő aláírásuk szerepel-e rajta? Mint kiderült, jónéhány tanúnak több párt és szervezet ajánlóíven megtalálható volt a neve és a szignója – ami önmagában nem szabálytalan –, de sokak úgy nyilatkoztak, a hivatalos választási papírokon nem az ő aláírásuk szerepel.

Ebben a választókörben a fideszes Kovács József nyert több mint 50 százalékos eredmény elérve. Az ellenzék megosztott volt, a második helyre a jobbikos Dévényi-Dabrowsky Géza futott be, harmadik az MSZP-Párbeszéd jelöltje, Pluhár László lett. De külön nomináltja volt az LMP-nek és a Momentumnak is.

A választókerület érdekessége, hogy itt indult a legtöbb jelölt tavaly: 22-en versengtek. Szinte az összes kamu- és minipárt feltűnt a színen a Kössztől a Szem Párton keresztül a Medete Pártig. A legtöbbjük esetében ordít, hogy valamiféle csalás vagy trükközés történt, hiszen míg egy jelöltnek 500 aláírást kell gyűjtenie ahhoz, hogy egyáltalán nyilvántartásba vegyék, 16-an az indulók közül végül ennél jóval kevesebb szavazatot kaptak. Sőt 13-an 100-nál kevesebbet, azaz feltételezhető róluk, hogy a szűk családi és baráti körön kívül nem voksolt rájuk senki, feltehetően nem is ismerték őket.

(Kép: Wikipédia)

Forrás: Magyar Narancs