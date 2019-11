Brutális bántalmazásról az áldozat számolt be korábban egy Facebook-bejegyzésben. Ebben azt írta, támadója eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját és majdnem megfojtotta. A miskolci nőt – állítása szerint – volt barátja verte meg még a múlt szombaton, egy szállodában.

Csak egy hajszálon múlt a miskolci Orosz Bernadett élete, miután volt párja majdnem agyonverte őt. A hatgyermekes miskolci anya a Facebook-oldalán osztotta meg a fotókat, amelyeken az arca a felismerhetetlenségig eltorzult – írta meg szerdán a Blikk. Szombat óta, amikor a verés történt, Bernadett retteg, hiszen – mint mondja – a kórház feljelentést tett, de

Orosz Bernadett támadásával kapcsolatban kedden az Indexnek azt mondta, nincs más eszköz a kezében, ezért tette ki a Facebookra azokat a fotókat, amiket az összevert arcáról készített.

A posztban az áldozat ízt írta:

Hozzátette:

Az orromat eltörte, a fejem és testem szétzúzta ököllel, hajam kitépte, majdnem sikerült megfojtania, fogamból letört, össze vissza dobált mint egy rongybabát, a fájdalomtól magam alá vizeltem…….. Hiába folyt a vérem és könyörögtem, sokkos állapotban is az életösztönnel felülmúlva logikus érveket sorakoztattam fel, hogy miért nem lenne neki jó, ha megölne engem, nem érdekelte egyik érv sem. Csak az, hogy elpusztítson és soha többé senkié ne lehessek. Rendes ember, nem?! Katonai főiskolát is végzett és alezredes is egyben. Ilyen egy igazi hazafi, aki többek között a nők és gyermekek védelmére esküdött fel. Nyugodt családi életet ígérve nekem, tőle szenvedtem el a legtöbb fájdalmat szavaival ellentétes cselekedeteivel. Mindezen tettéért szabadlábon védekezhet rangjából, kapcsolatrendszeréből adódóan.