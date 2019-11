Csütörtökön már az ősz naposabb oldalát is megtapasztalhatjuk, legalábbis a Dunántúlon. Keleten viszont még kitartanak a felhők, és lesz, ahol esni is fog. A kettősség pedig – ha nem is ilyen elosztásban – kitart a hétvégén is.

Az ország keleti felében jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan eső, záporeső is előfordulhat. Ezzel szemben a Dunántúlon a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Általában mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb Sopron térségében élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű, de a keleti, északkeleti határvidéken 15, 17 fok közé is felmelegedhet a levegő. Késő estére 4 és 12 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com