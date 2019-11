Intelligens, közvetlen embernek írják le ismerősei K. I.-t, aki brutális megverte a barátnőjét.

A Bors úgy tudja, hogy egy Borsod megyei város oktatási központjában dolgozott az az 52 éves férfi, aki múlt szombaton súlyosan bántalmazta akkori barátnőjét egy bujáki panzióban. A nő, Orosz Bernadett ezt követően állt a nyilvánosság elé, és a brutális verés nyomait bemutató fényképes illusztrációk alatt üzente meg minden bántalmazottnak, hogy ha társuk erőszakos, akkor meneküljenek.

Az már korábban kiderült, hogy a bántalmazó tartalékos katona is volt, és ezt a jogviszonyát a honvédség a héten felmondta, a Borsonline szerint azonban abban az oktatási központban is megváltak tőle a verés után, ahol eddig képzéseket szervezett. A lap kereste is K. I.-t a céges mobiltelefonján, de azt már egy kollégája vette fel, és közölte, a férfi már nem dolgozik náluk.

Közben az ügyészség indítványozta, hogy rendeljék el a súlyos testi sértéssel meggyanúsított férfi távoltartását a bántalmazott nőtől, ezt négy hónapra javasolják.

Orosz Bernadett a férfiról azt mondta a lapnak, hogy gépészmérnöki és fegyvermérnöki diplomája van, intelligens ember, de veszélyes, nárcisztikus személyisége van.

