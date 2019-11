A BKK volt vezérigazgatója a Facebookon írt arról, hogy igaza volt. Vitézy szerint egy 68 ezer férőhelyes intézményt lehetetlen közúton kiszolgálni, egész Budapest bedugulna, ha tízezrek indulnának útnak autóval a Kerepesi és a Thököly úton egyszerre a stadionhoz.

A pénteki stadionavató meccs után viszonylag gyorsan haza lehetett jutni, ennek kapcsán született meg Vitézy Dávid újabb Facebook-posztja a témában – írja az Index és a HVG.

Vitézy Dávid a VEKE alapítója, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megbízott igazgatója néhány napja a Facebookon reagált arra a hírre, hogy csak 500 parkolóhely épült a most elkészült Puskás Ferenc Stadionhoz. Azt írta,

A péntek esti meccs után pedig szintén a Facebookon írta meg véleményét.

No, akkor most már tudjuk is: kiválóan működött a Puskás Aréna parkolók nélkül.