Orbán Viktor a stadionavatón: "Ha 10 millió ember nem tud megépíteni egy stadiont, akkor csukjuk be a boltot. Ne vicceljünk már, ez egy komoly ország!" – videó

Orbán Viktor Facebook-oldalára tették ki azt az új Puskás Aréna tegnapi avatóján készült videót, amin elhangzik az Ismerős Arcok Nélküled című száma, amit a magyar válogatott mérkőzésen először adtak elő. Ezután beszélget Orbán Viktor miniszterelnök az új stadionról a dunaszerdahelyi előadókkal és kísérőikkel.

A Puskás Ferenc stadion pénteki avatóján Orbán Viktor találkozott a Nélküled című számot éneklő határon túli gyerekekkel és kísérőikkel. Megdicsérte az előadást, majd a stadionról azt mondta:

Ötven évig mondták, hogy nem lehet, meg nem tudom, jó, jó, jó... Ha 10 millió ember nem tud megépíteni egy stadiont, akkor csukja be a boltot. Ne vicceljünk már, ez egy komoly ország!

A miniszterelnök utalása megállja a helyét, a stadiont valóban 10 millió ember építette, összesen 190 milliárd forintba került az államkasszából, vagyis olyan, mintha minden Magyarországon élő ember beleadott volna 19 ezer forintot – írja az Index.

Péntek este az uruguayi labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a magyar csapatot a Puskás Aréna avató mérkőzésén, melyet telt ház, 65 114 néző előtt rendeztek.

A Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország – Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzés 2019. november 15-én. MTI/Illyés Tibor

A világranglistán ötödik dél-amerikai rivális Edinson Cavani és Brian Rodriguez góljaival bő húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte az új stadion első magyar találatát, amellyel a végeredményt is beállította. Marco Rossi szövetségi kapitány két újoncot is avatott: a 71. percben Szalai Attilát, míg a 75. percben Nagy Zsoltot cserélte be. A magyarok történetük során először kaptak ki Uruguaytól, eddig egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak.

