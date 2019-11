Gyors és tartós fogyás? Lehetséges, de nem árt óvatosnak lenni

A gyors fogyás senkinek nem javasolt, az éhezésen, vízhajtáson alapuló kúrák pedig hosszú távon is megbonthatják a szervezet egyensúlyát, és végül a kár nagyobb lesz, mint a haszon. Mit tehetünk, ha mégis gyorsan akarunk fogyni? Szerencsére van pár módszer, amivel látványosabbá tehetjük az eredményeket.

Fotó: Pixabay

Miért akarunk gyorsan fogyni?

Az „új alak” általában valamilyen alkalomra „készül”. Van, aki az esküvői ruhájában szeretne jól mutatni, más elegáns öltönyben jelenne meg egy fontos tárgyaláson, megint mások bálra, szalagavatóra vagy éppen tengerparti nyaralásra készülnek. Ilyenkor sokan szeretnének 5-10 kilótól megszabadulni, ennek érdekében pedig extrém módszereket is bevetnek.

Az a szerencse, hogy a legtöbb, csupán esztétikai okokból végzett fogyókúra egy kis körültekintéssel kiváltható. Ha odafigyelünk néhány fontos apróságra, a nyaralásra elért, gondosan kialakított csinos alakot sokáig, jojó effektus nélkül megtarthatjuk. Csak egy kis elhatározásra és következetességre van szükség.

Látványos eredmény fogyókúra nélkül

A szép alakot nem kilókban mérik. Egy test akkor lesz esztétikus, ha arányos, feszes, és egészségesnek látszik. A kicsit vastagabb, de formás combokat, a párnás, de széles és tónusos mellkast senki nem fogja visszataszítónak, kövérnek találni. Éppen ezért, nem a zsírtól és kilóktól kell megszabadulni. A test tónusát kell visszaadni.

Ha szeretnénk néhány kilótól gyorsan megszabadulni, kapcsoljunk rá az edzésben! Ha eddig nem tettük, most súlyzózzunk és végezzünk erősítő gyakorlatokat is a zsírégetés helyett. Az izmok tónusosabbá teszik a megjelenést, jobb tartást, szebb mozgást biztosítanak. A súlyzós edzések előnye, hogy az eredmény két-három alkalom után is egész látványos lehet.

Bontsuk le a felesleget!

Nem kell fogyókúrázni. Drasztikus módszerek helyett néha elég, ha egy kicsit változtatunk az étrendünkön. Az edzés mellett a szénhidrátdús vacsorát cseréljük laktató fehérje turmixra. Ezzel óvjuk az izmaink egészségét, egyensúlyban tartjuk a vércukorszintünket, és elejét vehetjük az étel utáni sóvárgásnak is.

Léteznek táplálékkiegészítők, amelyek látványosan képesek javítani a testünk állapotán. A kreatin készítmények például védik és feltöltik az izomzatot, de a hajat és a körmöket is óvják és megszépítik. A kollagén feszesítheti és feltöltheti a bőrt, ettől jobb megjelenésre, harmonikusabb külsőre tehetünk szert.

Nem kell visszahízni

Ezzel a néhány aprósággal kiegészítve a legkisebb diéta és a legkímélőbb edzésprogram is sokkal látványosabb lehet, mint a turbó diéták. Ha pedig egyszer megvan a sikerélmény, az edzéshez is sokkal könnyebben találunk megfelelő motivációt. A gyors, látványos fogyásnak megvan a helye az életmódváltásban – egy egészséges, mértékletes önbizalom-tuning még a legelszántabbaknak is jól jöhet olykor.

Joy