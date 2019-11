Ma is kapunk egy hatalmas zuhét

Hétfőn újfent egy csapadékhullám vonul át felettünk, de mögötte hamar megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és egyre nagyobb területen kisüt majd a nap.

A Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet, miközben a csapadékzóna fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át. Délnyugaton, nyugaton már délelőtt, a középső tájakon kora délutánra szűnik meg a csapadék, és egyre nagyobb területen kiderül az ég. Késő estére északkeleten is eláll az eső. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután többnyire 12 és 16 fok között várható, de a Tiszántúl egy részén 17, 18 fok is lehet. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com