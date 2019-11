December 7-én bocsájtják aukcióra Vajna értékes gyűjteményének darabjait.

Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye korábban bejelentette, hogy aukcióra bocsátja volt férje személyes tárgyait, a bevétel egy részét pedig jótékony célra kívánja fordítani.

A Blikk most kiszúrta, hogy az árverést már meg is hirdették, december 7-én lesz a belvárosi Nagyházi Galériában, ahol november 23-tól egy hétig meg is tekinthetőek a felkínált tárgyak egy kiállítás formájában, de az árverés katalógusa már most elérhető a galéria honlapján.

A katalógus szerint étkezőgarnitúrák, bútorok, étkészlet, evőeszközkészlet, szivartartók is kalapács alá kerülnek, illetve Vajna 2007-es Bentley Continental GTC-je, amelynek kikiáltási ára 10 millió forint.

Árverésre kerül ezek mellett Vajna bélyegalbuma, személyes fényképek, több Kovács Margit-szobor és festmények is, köztük egy Munkácsy-tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című képhez, ennek kikiáltási ára 28 millió forint.

A filmes relikviák közül a legérdekesebbek a Rambo-kések, ezekből három van, a Rambo I., II. és III. című filmekből, és 20 millió forintról indul rájuk a licit. A többi filmes relikvia főleg plakát és fénykép az aukción, de Andy Vajna videókazetta-gyűjteményét is meg lehet venni.

