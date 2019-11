Kásler eszi a sajtófőnököket – már az ötödiket fogyasztja

November elején távozott az Emberi Erőforrások Minisztériumából Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV riporter-műsorvezetője. Császár nagyjából nyolc hónapig volt a Sajtó és Kommunikációs Főosztály vezetője, de rövid minisztériumi pályafutása alatt már korábban is felmerült a kilépése.

Helyét egy másik volt Echo TV-s vette át. Kresz László a televíziós csatorna indulása idején volt vezérigazgató az Echo TV-nél, de az akkori tulajdonossal, Széles Gáborral kialakult nézeteltérései miatt hamar távozni kényszerült a menedzsmentből. Kresz ezután a fideszes vezetésű Somogy megyei önkormányzat által fenntartott Somogy Tv főszerkesztője volt, majd a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság társadalmi kapcsolatok osztályát vezette.

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter tárcája nagy tempóban fogyasztja a sajtófőnököket. Kresz László a miniszter tavalyi hivatalba lépése óta az ötödik ember ezen a poszton.

Az erős fluktuáció miatt a kormányzati tisztviselők körében egyáltalán nem örvend nagy népszerűségnek a sajtóosztály.

Kásler mellett azonban a magasabb posztokra szóló kinevezés sem jelent életbiztosítást. A miniszter 2018 nyarán, miután Balog Zoltántól átvette a tárcát, a teljes sorcserével indította működését. A cserék azonban a saját emberei körében is lendületesen folytatódtak.

A miniszter tiszti főorvosokból amortizálta le a legtöbbet. A kormányváltás után néhány héttel menesztették Szentes Tamást. Ezután Surján Orsolya, Surján László KDNP-s politikus lánya látta el az országos tiszti főorvosi feladatokat az Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatójaként. Az intézetet azonban átszervezték: a Nemzeti Népegészségügyi Központ új vezetését pedig Kovács Attilakapta meg. Ő néhány hét múlva a sajtóból szerzett tudomást arról, hogy napjai vannak hátra a poszton. Szabó Enikő helyettes tiszti főorvos váltotta, de az év elején Kásler újabb személycseréről döntött, ekkor került Müller Cecília, a volt Fejér megyei tiszti főorvos a posztra.

Néhány hónap elég volt ahhoz is, hogy a miniszter viszonya az első egészségügyért felelős államtitkárával is megromoljon. Nagy Anikónak Kovács Attilával egy időben kellett mennie.

A miniszterhez fűződő viszony kihűlése miatt Pacsay-Tomassich Orsolya is furcsa karriert járt be. 2018-ban már államtitkári rangban került az Emmibe, ahol Kásler bizalmasaként kabinetfőnöki poszton is dolgozott. Csakhogy ez nem tartott sokáig, Pacsay-Tomassich helyzete fokozatosan ellehetetlenült. 2018 őszén megvált a kabinetfőnökségtől, idén júliusban pedig az Emmi teljes külügyi államtitkárságával együtt a Külügyi és Külgazdasági Minisztériumba távozott.

De volt egészen más jellegű személycsere is a minisztériumban, amit nem vertek nagydobra. Mészáros Árpád Józsefnek egy büntetőeljárás miatt kellett távoznia a helyettes államtitkári posztról 2019 februárjában.

(Kép: MTI/Máthé Zoltán)

Forrás: 24.hu