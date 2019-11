Itt az alkalom, hogy Orbán bizonyítsa: komolyan veszi a klímahelyzetet

Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.

Az LMP közleménye szerint a klímavészhelyzet kihirdetése politikai akaratot fejez ki, hogy „tudatában vagyunk az éghajlatváltozás felgyorsulásának és annak negatív következményeinek. Kifejezi azt, hogy a szép szavak helyett tettek következnek.”

Az LMP idén májusban nyújtotta be az Országgyűlésnek a klímavészhelyzet kihirdetésére vonatkozó javaslatát, ami konkrét feladatokat is kijelölt volna a párt elképzelése szerint. A kormánytöbbség még a tárgysorozatba vételt sem engedélyezte. Ezt követően az LMP kezdeményezésre ellenzéki összefogásban közös javaslatként nyújtották be, amit szintén megakadályozott a kormánytöbbség. A Párbeszéd ugyancsak benyújtott egy hasonló tartalmú javaslatot.

Jövő kedden a Fenntartható fejlődési bizottság ülésén ezen javaslatok napirendre kerülnek, az ügy fontosságára tekintettel pedig Schmuck Erzsébet bizottsági elnöke meghívta Orbán Viktort az ülésre. Az ülésre ugyancsak meghívja Karácsony Gergely főpolgármestert, aki főpolgármesterként a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén klímavészhelyzetet hirdetett Budapesten.

Ez jó alkalom arra, hogy a miniszterelnök ne csak felületesen, hanem mélyebben megismerkedjen korunk egyik legnagyobb kihívásával és tudjunk beszélni az ezzel kapcsolatos kiemelt feladatokról – zárul az LMP közleménye.

(Kép: MTI/Soós Lajos)

Forrás: hvg.hu