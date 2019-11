Gothár Péter a nyilvánosság elé állt: ő a színházi zaklató

Ahogy arról beszámoltunk: a Katona József Színház vezetősége kirúgott egy alkalmazottat, mert szexuálisan zaklatta a színház egy dolgozóját. De nevet nem mondtak. Ezt követően Karácsony Gergely főpolgármester is követelte: nevezzék meg zaklatót.

Délutánra a színház közösségi oldalán jelent meg az alábbi közlemény:

"Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa.

Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.

Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam.

Gothár Péter"

(Kép: YouTube)

Forrás: Facebook