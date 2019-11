Horváth Ildikó: a kormány Gyurcsánnyal ellentétben nem zár be kórházakat

A kormány nem készül kórházbezárásokra, a célja az, hogy jobbá tegye a betegek és az egészségügyi dolgozók körülményeit – közölte az egészségügyért felelős államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Horváth Ildikó azt mondta,

Gyurcsány Ferenc kormánya 2006-2007-ben kórházakat zárt be, ötezer egészségügyi dolgozót bocsátott el, elvett az orvosoktól egyhavi fizetést, és szétverte az országos intézetek nagy központjait is. Az ellenzék most is ezzel oldaná meg a problémákat