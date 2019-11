Több mint kilencszázmillió forintból épült meg és gazdagodott eszközökkel a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór Iskolaközpont új tagóvodája a baranyai megyeszékhelyen.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a száz gyerek befogadására alkalmas ezerkétszáz négyzetméteres óvoda csütörtöki átadásán hangsúlyozta: az építők, a kivitelezők műemléki, romos környezetben végeztek "fantasztikus munkát".

Felhívta a figyelmet arra, hogy a katolikus egyházmegye az elmúlt időszakban igen jelentős fejlesztéseket hajtott végre Pécsen, Baranyában és Tolnában: iskolák, óvodák, templomok és más intézmények újultak meg.

Az országban másutt az elmúlt években megvalósuló – nemcsak egyházi – fejlesztésekkel kapcsolatban az államtitkár kitért arra: a környezet, amelyben élünk sok nehézség ellenére is szépül, ugyanakkor az eredményeknek mégis csak "pár napig örülünk, majd lebiggyed az arcunk" – fogalmazott. Reményét fejezte ki, hogy mindez megváltozik, és "a gyermekek örömteli mosolyát, vidámságát" képesek leszünk jobban megőrizni, továbbadni, valamint képesek leszünk tanulni azoktól, akik a világ nehezebb sorsú vidékein is tudnak örülni apró dolgoknak is.

A kormány mindig mellé fog állni azon törekvéseknek, amelyek segítik a gyermekeket, a családokat, a keresztény hit felvállalását – jelentette ki.

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó beszédében kiemelte: az iskolát és óvodát is magában foglaló oktatási központ célja, hogy nyilvánvalóvá tegye: "az az élet, amire rácsodálkozunk, Istentől van, óriási ajándék, amelynek méltósága van" – mondta.

Az óvoda fejlesztésére és eszközbeszerzésre több mint 900 millió forintot fordítottak, ebből mintegy 800 millió a kormányzati támogatás. Az új intézményben tágas csoportszobákat, nagy udvart és modern játszóteret alakítottak ki, mindemellett fejlesztőeszközökkel, új berendezésekkel is gazdagodott a tagóvoda.

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő kilenc óvodában, tíz általános iskolában, négy gimnáziumban és egy kollégiumban csaknem négyezer gyermeket oktat és nevel négyszázötven pedagógus.

A Szent Mór óvodába most négy csoportban, nyolc óvónővel, négy dajkával mintegy nyolcvan gyerek jár; az új intézmény azonban százat tud befogadni.

(MTI)