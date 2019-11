A kormány meglátta a Soros-szálat a tanártüntetés mögött

"A gyermekek jövője érdekében" demonstrációt tart november 30-án Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), több, az oktatás területén érdekképviseletet ellátó szervezet támogatásával – jelentette be a PSZ elnöke pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

A tüntetés hírére máris reagált az Emmi, a minisztérium közleményében – melyet az MTI Országos Sajtószolgálatához juttatott el – ez olvasható:

"A pedagógus és más szakszervezetek által ma bejelentett tüntetés, ismét az ellenzék és a Soros-hálózat politikai céljait, nem a pedagógusokat, pláne nem a gyermekeket szolgálja. Ugyanazok a szakszervezetek készülnek jövő héten tüntetésre, akik eddig is minden ellenzéki és Soros-hálózat által szervezett akció mögé beálltak. Most is ezt teszik, a Soros-hálózat háromnapos tüntetéséhez csatlakoznak. Az oktatásba, az iskolák fejlesztésére, a pedagógusok bérére, a diákok és szüleik támogatására ma minden eddiginél több pénz megy. A pedagógusok voltak az elsők, akiknek átfogó béremelési program indult, átlagosan 50%-kal emelkedett a pedagógusok bére és jövő januártól a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére további átlagosan 30%-kal emelkedik, ez a pedagógusoknak egyértelműen jó, azt megértjük, hogy a szakszervezeteknek nem jó, a szakszervezeteknek azzal van bajuk, hogy az érintettek a munka törvénykönyve hatálya alá, rugalmasabb foglalkoztatási körülmények közé kerülnek majd, és ez a szakszervezeteknek nem jó."