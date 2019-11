Négyen mentek rá a az ATV operatőrére, mert egy kórháznál készített felvételeket

Biztonsági őrnek tűnő alakok támadták meg az ATV munkatársát Siófokon, aki közterületen, egy kórház közelében forgatott.

Először egy be nem mutatkozó, de biztonsági őrként viselkedő férfi érkezett, aki megpróbálta leállítani a forgatást. Ezután rendőri feljelentést is kilátásba helyezett, ha kollégánk nem fejezi be munkáját.

Ezt követően jelent meg négy férfi, akik az intézmény területéről érkeztek. Hárman biztonsági őrök, egy pedig számunkra ismeretlen, a többieket irányító személy volt. Ekkor már elmérgesedett a helyzet, a vezető lépett oda először operatőrünkhöz