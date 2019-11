Ezentúl segédmotoros kerékpár az elektromos roller

Az egyik legújabb városi közlekedési eszköz az elektromos roller. Ezért a KRESZ-ben még nem szerepel, így viszont állandó vita forrása volt, minek számít, és miképp kell használni. Ha gyalogos, akkor alapvetően a járdán kell közlekednie, ha bicikli, akkor főleg az úttesten, ha segédmotoros kerékpár, akkor kizárólag az úttesten.

Szóba került, hogy módosítják a KRESZ-t, és beleírják, mi is a roller, aztán most úgy állunk, hogy mégsem módosítják most – a kérdés mégis eldőlni látszik. Pintér Sándor belügyminiszter ugyanis képviselői kérdésre írásban közölte:

Az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni.

Ha pedig segédmotoros kerékpár, akkor bár a KRESZ szerint nem gépjármű, így is számos szabály vonatkozik rá: jogosítvány kell a vezetéséhez, amit legalább tizennégy éves kortól lehet szerezni, csak becsatolt motorkerékpár-bukósisakban szabad vezetni, tilos utast szállítani vele, kerékpárúton szabad közlekedni vele, kerékpársávon csak lakott területen kívül közlekedhet (tehát Budapesten például nem), buszsávban szabad vele közlekedni, ha azt a kerékpárok számára is engedélyezték, a megengedett maximális sebessége 40 km/h, zebra előtt öt méterrel és zebrán tilos vele megállni.

A gyalogosok tehát ezentúl jogosan morognak majd a köztük rollerezőkre, az autósok viszont elvileg nem dudálhatják le őket az úttestről – nagy kérdés, mikor megy át ez a gyakorlatba. A belügyminiszteri válaszból azonban kikövetkeztethető, hogy megszaporodhatnak a rendőri ellenőrzések és intézkedések, ugyanis ezt írja Pintér:

A Rendőrség a jogszabályok alapján köteles eljárni.

