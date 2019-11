Dolgozik az új városvezetés Józsefvárosban, esnek ki a csontvázak a szekrényekből

Összébb kell, hogy húzza az önkormányzat nadrágszíját az új józsefvárosi polgármesternek, így például az eddigi 13. havi bér megadása megváltozik. Egyelőre a kerület Facebook-oldalához sem férnek hozzá.

Pikó András, Józsefváros új polgármestere adott interjút a hvg.hu-nak, amelyből sok érdekes részlet kiderült arról, hogy is ment az átadás-átvétel a kerületnél az őszi önkormányzati választáson elért ellenzéki-civil győzelem után.

Fotó: Facebook/Pikó András polgármester

Pikó szerint azt lehet gyanítani, hogy több önkormányzati cég leginkább kifizetőhelyként működhetett:

A kommunikáció sem volt egyszerű, a Józsefváros újságnál pedig olyanok történtek, amik szerint már felvetik a feljelentés lehetőségét is.

Az összes számítógépről letörölték az adatokat. Feltételezhető, hogy winchestert is elvittek. Önmagában már ez is felháborító, de amit személyesen is nehezen viselek, hogy megfosztottak bennünket a kommunikációs lehetőségünktől. Nagyon sokáig nem fértünk hozzá az önkormányzati honlaphoz, mert nem tudtuk a belépési kódot. A Facebook-oldalunkat konkrétan eltulajdonították úgy, hogy a korábbi adminok átnevezték a Józsefváros oldalt, most a Facebook közép-európai központjánál próbáljuk elérni, hogy visszakapjuk. Ezek felvetik a bűncselekmény lehetőségét, ügyvédek dolgoznak az ügyön, valószínűleg feljelentést fogunk tenni.