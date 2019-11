A kormány még mindig húzza az időt: nem akarják beismerni, hogy hazudtak

A Kúria ítéletének postázásától függ, hogy milyen gyorsan kell a kormánynak bevallania a saját oldalán, hazugságot terjesztett a nemzeti konzultációban.

Minden lehetséges jogorvoslati fórumot igénybe vett a kormány, hogy ne kelljen elnézést kérnie a Magyar Helsinki Bizottságtól azért, mert valótlanságot állított a civil szervezetről a 8 millió háztartásba eljuttatott nemzeti konzultációban. Most a Kúria is kimondta, hogy az eredeti ítéletnek megfelelően nemcsak kétmillió forintot kell fizetni, valamint egy bocsánatkérő közleményt kell kiadnia, hanem a kormany.hu-n 30 napon át kell ezt címlapon tartani.

De mikor kezdődik vajon ez a 30 nap? Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta a Kormányinfón, eleget tesznek az ítéletnek, ha írásban is megérkezik a Kúriai határozat. A Helsinkinél azt mondják, a Kúria 30 napon belül küldi ki ezt, általában kivárják a rendelkezésükre álló időt. Ezután a kormánynak van 5 napja átvenni ezt – még ha mindez most már elektronikus úton történik is. Ezután 5 napon keresztül még nem lesz hatályos az ítélet, ez tehát még 10 nap legális haladékot jelent a kormány számára. Ezután viszont nincs több türelem, ki kell tenni a bocsánatkérést a fake newsról.

Ez azt jelenti tehát, hogy ha nagyon sietősen küldi ki az ítéletet a Kúria, még decemberben megjelenik a kormány oldalán a verdikt, de valószínűbb, hogy csak január elején.

(Kép: Wikipédia)

Forrás: hvg.hu