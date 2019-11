A férfi ellen jelenleg távoltartási végzés van érvényben, így nem közelítheti meg Bernadettet.

Ötmillió forint kártérítést követel Orosz Bernadett az exbarátjától, aki csaknem félholtra verte a családanyát. A jelenleg gyógyulófélben lévő nő azt állítja: elsősorban nem a pénz érdekli, hanem hogy a férfi ilyen módon is felelősséget vállaljon borzalmas tettéért. Az édesanyának ma is fájdalmai vannak, és a munkából is kiesett.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a büntetőügy mellett a kártérítési eljárás is meginduljon, leginkább azért, hogy ő is minden szinten érezze, soha többé senkivel nem tehet ilyet, mint velem

– mondta el a Blikknek Orosz Bernadett.

Ügyvédje, dr. Lichy József a héten adja be a rendőrségen a kártérítéshez szükséges hivatalos papírokat.

A Miskolcon élő hatgyermekes édesanya és akkori párja november 8-án ment közösen egy osztálytalálkozóra.

Már közel sem volt tökéletes a viszonyunk, amikor megérkeztünk. Itt esett nekem a szállodai szobánkban, ököllel ütötte az arcom, ahol csak érte, közben fojtogatott is. Az életemet annak köszönhetem, hogy többen is meghallották a segélykiáltásomat és bejöttek a szobába. Nagy nehezen valahogy leszedték rólam a férfit

– idézte fel a pokoli perceket Bernadett.

A férfi ellen jelenleg távoltartási végzés van érvényben, így nem közelítheti meg Bernadettet. A rendőrség súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

Címlapkép: Facebook/Bernadett Orosz

(blikk.hu)