Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és szervkereskedelem gyanúja miatt is nyomoznak.

Emberi test tiltott felhasználásásának bűntette miatt nyomoznak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban

– derül ki Polt Péter legfőbb ügyésznek Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.

Bangóné azért kérdezett rá az ügyre, mert az Esti Újság nevű oldal korábban arról számolt be, hogy nyomoz a rendőrség, mert felmerült a gyanú, hogy a kórházban engedély nélkül végeznek mesterséges megtermékenyítést, ezért felmerült a szervkereskedelem gyanúja is. Az oldal arról is írt, hogy a kórházban kórlapokat is hamisítottak, hogy ne lehessen műhiba miatt perelni az intézményt, és az EU-s pénzt sem arra költötték, amire kellett volna.

Polt Péter válaszából pedig kiderül, hogy valóban több ügyben is nyomoznak a kórházzal kapcsolatban:

emberi test tiltott felhasználásának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ez felderítési szakaszban van;

maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége és más bűncselekmények miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság is nyomoz, ez az ügy is a felderítésnél tart;

különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt is folyamatban van egy nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodán, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, de még ezek az ügyek is a felderítési szakaszban vannak.

Az, hogy az ügyek felderítési szakaszban vannak azt jelenti, hogy gyanúsítottja még egyik ügynek sincs.

